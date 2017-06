DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

Brasil participa da Semana Mundial do Meio Ambiente Até o dia 11 deste mês, a Semana do Meio Ambiente promoverá uma série de eventos para conectar a população à natureza

Nesta segunda-feira, 5, celebra-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi escolhida em homenagem à primeira Conferências das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente, ocorrida em 5 de junho de 1972, em Estocolmo, na Suécia.

Para celebrar a data, a ONU Meio Ambiente realiza até o dia 11, a Semana do Meio Ambiente, com o tema “Conectando as pessoas à natureza”. A proposta visa transformar ações individuais em uma força coletiva para criar um legado positivo para o planeta. Serão mais de mil eventos espalhados mundo afora, com ações como limpeza de praias, plantio de árvores e ações escolares voltadas para conectar as crianças ao meio ambiente.

O Brasil participará da iniciativa através de uma série de eventos. Nesta segunda-feira, a embaixada do Canadá e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) lançam o Concurso de Fotografia #EstouComANatureza. O vencedor será premiado com uma viagem para Brasília e um passeio por parques nacionais.

Em parceria com o Centro de Informação das Nações Unidas (UNIC Rio), e em apoio à Conferência dos Oceanos, entre os dias 5 e 11 de junho, a ONU Meio Ambiente distribuirá folhetos informativos sobre a preservação dos oceanos e a campanha #MaresLimpos para os visitantes do AquaRio, que prepara uma ação surpresa no dia 8, Dia Mundial dos Oceanos.

No dia 6, o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, receberá o simpósio “Ecos da Rio-92: 25 anos depois”. Os cinemas da rede Cinemark veicularão em suas sessões um vídeo especial da ONU para o Dia Mundial do Meio Ambiente que convida a todos a montar o maior álbum de fotografia da natureza da história.

A ONU Meio Ambiente também apoiará a Virada Sustentável, no Rio de Janeiro, que será lançada no dia 9, no Museu de Arte do Rio, e vai até o dia 11. O evento visa apresentar uma visão positiva sobre a sustentabilidade, com ações envolvendo a sociedade civil, órgãos públicos, coletivos de cultura, movimentos sociais, equipamentos culturais, empresas, escolas e universidades.

Encerrando a semana, o Grupo Cataratas, AirBnB e ONU Meio Ambiente promoverão o encontro #I’m With Nature, no Rio de Janeiro, com um mutirão de plantio de mudas nativas no Parque Nacional da Tijuca, na nascente do Rio Carioca.

Além dos eventos, ao longo da semana famosos monumentos, como o Cristo Redentor, o Museu do Amanhã, a Ponte Estaiada, o Viaduto do Chá serão iluminados de verde em homenagem ao meio ambiente.

Fontes:

Nações Unidas-Brasil entra na campanha #EstouComANatureza para celebrar Dia Mundial do Meio Ambiente