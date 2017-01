MINISTÉRIO DA SAÚDE

Brasil registra maior surto de febre amarela desde 1980 Foram confirmados 88 casos da doença desde o início do ano

O surto de febre amarela no país é o maior da série histórica, iniciada em 1980. O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira, 26, que foram confirmados 88 casos da doença, com 43 mortes, desde o início do ano.

Deste total, 84 casos foram confirmados pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais. O estado contabiliza 40 mortes confirmadas em decorrência da febre amarela.

De acordo com o Ministério da Saúde, os estados de Goiás e Mato Grosso do Sul registraram casos suspeitos de febre amarela. Até então, as notificações tinham sido feitas em Minas, Espírito Santo, Bahia, São Paulo e no Distrito Federal.

O último pico da doença no país ocorreu no ano 2000, até então o mais alto da série histórica, com 85 casos confirmados da doença e 39 mortes.

Um total de 423 casos suspeitos de febre amarela estão sendo investigados no país, incluindo 61 mortes. Todos os casos são de febre amarela silvestre, o que envolve macacos e mosquitos presentes em áreas rurais. Desde 1942 não há registro da versão urbana de febre amarela no Brasil, quando a transmissão se dá através do mosquito Aedes Aegypti.

