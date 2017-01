RANKING

Brasil tem 21 das 50 cidades mais violentas do mundo, segundo Ong A cidade brasileira líder em mortes violentas é Fortaleza, que ocupa a 12ª posição no ranking

Um ranking divulgado nesta segunda-feira, 25, pela Ong mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal revelou que o Brasil tem 21 das 50 cidades mais violentas do mundo.

Leia também: Tráfico de drogas faz violência disparar em Manaus

Em 2014 o número de cidades brasileiras na lista das 50 mais violentas do mundo era de 16. De acordo com a Ong mexicana, Caracas, a capital da Venezuela, é a cidade mais violenta do mundo, com uma taxa de 119,8 assassinatos para cada 100 mil habitantes.

A cidade brasileira líder em mortes violentas é Fortaleza, que ocupa a 12ª posição no ranking, com uma taxa de homicídio de 60,77. A região Nordeste do país concentra um quarto dos municípios mais violentos, ainda segundo o ranking da organização.

A lista é elaborada levando em conta a taxa do número de homicídios para cada 100 mil habitantes em municípios cuja população é superior a 300 mil pessoas.

No ranking de 2014, a cidade brasileira líder em mortes violentas era Maceió, que agora é considerada a quinta menos segura do país.

Uma diferença positiva em relação ao ranking anterior é que, em 2014, o Brasil tinha três das dez cidades mais violentas do mundo, e na lista atual nenhum município brasileiro aparece entre as dez primeiras.

Confira abaixo quais são as cidades mais violentas do Brasil e as suas respectivas taxas de homicídio para cada 100 mil habitantes, segundo o ranking da Ong mexicana:

12º Fortaleza – 60,77

13º Natal – 60,66

14º Salvador (e Região Metropolitana) – 60,63

16º João Pessoa – 58,40

18º Maceió – 55,63

21º São Luís – 53,05

22º Cuiabá – 48,52

23º Manaus – 47,87

26 Belém – 45,83

27º Feira de Santana (BA) – 45,50

29º Goiânia (e Aparecida de Goiânia) – 43,38

30º Teresina – 42,64

31º Vitória – 41,99

36º Vitória da Conquista (BA) – 38,46

37º Recife – 38,12

38º Aracaju – 37,70

39º Campos dos Goytacazes (RJ) – 36,16

40º Campina Grande (PB) – 36,04

43 Porto Alegre – 34,73

44º Curitiba – 34,71

48º Macapá – 30,25

Fontes:

Uol - Brasil piora em ranking e tem 21 das 50 cidades mais violentas do mundo