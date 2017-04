ONG MEXICANA

Brasil tem maior número de cidades em ranking de violência Natal é a cidade mais violenta do Brasil, segundo o ranking elaborado por uma ONG mexicana

Um levantamento feito por uma ONG mexicana revelou que o Brasil é o país o que tem o maior número de cidades em um ranking mundial de violência. Os dados são referentes a 2016.

De acordo com a ONG Conselho Cidadão para Segurança Pública e Justiça Penal, a lista, que tem um total de 50 cidades, inclui 19 municípios brasileiros.

Natal é a cidade mais violenta do Brasil, segundo o ranking. A capital potiguar aparece na 10° posição da lista, com 69,56 homicídios para cada 100 mil habitantes. Em seguida, aparecem Belém e Aracaju, em 11º e 12º lugares.

A ONG, que analisa municípios com mais de 300 mil habitantes, informou que “das 50 cidades da lista, 19 estão no Brasil, 8 no México, 7 na Venezuela, 4 nos EUA, 4 na Colômbia, 3 na África do Sul, 2 em Honduras, 1 em El Salvador, 1 na Guatemala e 1 na Jamaica”.

As outras cidades brasileiras incluídas no ranking são: Feira de Santana (15º), Vitória da Conquista (16º), Campos dos Goytacazes (19º), Salvador (20º), Maceió (25º), Recife (28º), João Pessoa (29º), São Luís (33º), Fortaleza (35º), Teresina (38º), Cuiabá (39º), Goiânia (42º), Macapá (45º), Manaus (46º), Vitória (47º) e Curitiba (49º).

O primeiro lugar do ranking das cidades mais violentas do mundo é ocupado por Caracas, na Venezuela, com 130,35 homicídios para cada 100 mil habitantes. Em seguida, aparecem Acapulco, no México, e San Pedro Sula, em Honduras.

Duas cidades brasileiras deixaram o ranking em relação a 2015: Porto Alegre e Campina Grande.

Confira abaixo o ranking completo:

Caracas (Venezuela) – 130,35 homicídios/100 mil habitantes

Acapulco (México) – 113,24

San Pedro Sula (Honduras) – 112,09

Distrito Central (Honduras) – 85,09

Victoria (México) – 84,67

Maturín (Venezuela) – 84,21

San Salvador (El Salvador) – 83,39

Ciudad Guayana (Venezuela) – 82,84

Valencia (Venezuela) – 72,02

Natal (Brasil) – 69,56

Belém (Brasil) – 67,41

Aracaju (Brasil) – 62,76

Cape Town (África do Sul) – 60,77

St. Louis (EUA) – 60,37

Feira de Santana (Brasil) – 60,23

Vitória da Conquista (Brasil) – 60,10

Barquisimeto (Venezuela) – 59,38

Cumaná (Venezuela) – 59,31

Campos dos Goytacazes (Brasil) – 56,45

Salvador e RMS (Brasil) – 54,71

Cali (Colômbia) – 54,00

Tijuana (México) – 53,06

Guatemala (Guatemala) – 52,73

Culiacán (México) – 51,81

Maceió (Brasil) – 51,78

Baltimore (EUA) – 51,14

Mazatlán (México) – 48,75

Recife (Brasil) – 47,89

João Pessoa (Brasil) – 47,57

Gran Barcelona (Venezuela) – 46,86

Palmira (Colômbia) – 46,30

Kingston (Jamaica) – 45,43

São Luís (Brasil) – 45,41

New Orleans (EUA) – 45,17

Fortaleza (Brasil) – 44,98

Detroit (EUA) – 44,60

Juárez (México) – 43,63

Teresina (Brasil) – 42,84

Cuiabá (Brasil) – 42,61

Chihuahua (México) – 42,02

Obregón (México) – 40,95

Goiânia e Aparecida de Goiânia (Brasil) – 39,48

Nelson Mandela Bay (África do Sul) – 39,19

Armenia (Colômbia) – 38,54

Macapá (Brasil) – 38,45

Manaus (Brasil) – 38,25

Vitória (Brasil) – 37,54

Cúcuta (Colômbia) – 37,00

Curitiba (Brasil) – 34,92

Durban (África do Sul) – 34,43

Fontes:

G1 - Natal é a cidade mais violenta do Brasil, diz ranking mundial