Brasil tem média de 20 acidentes aéreos por mês

COLUNA ESPLANADA

Veja os números preocupantes do setor aéreo que deixam o Brasil ‘mal na fita’ em todo o mundo quando o assunto é segurança de voo. Levantamento feito pela Aeronáutica para a Coluna revela que de 2012 a 2016 foram registrados 966 acidentes aéreos no País. Isso dá em média 241 acidentes por ano, ou 20 por mês, e quase um por dia. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que atualmente investiga 343 acidentes – entre eles o que vitimou o ministro do STF Teori Zavascki.

Cova aérea

Neste período de 4 anos, o Cenipa registrou 609 mortes nos acidentes. Os números são impressionantes. Foram em média 152 por ano, ou 12 por mês.

Era óleo

Lembram da suposta lama da barragem da Samarco no mar do sul da Bahia? Era óleo de navio. Tão ruim quanto. Mas nenhuma autoridade disse mais nada.

Ele voltou

Comprado por Kakay, reformado, fechado, e reaberto pelos irmãos Omar e Roberto Peres, o restaurante Piantella em Brasília voltou a ser point de parte da turma do Poder.

Babás de luxo

Delegados e agentes da Polícia Federal viraram ‘babás de luxo’ de herdeiros e de poderosos políticos estrangeiros em visitas ao Brasil neste Carnaval. Dois policiais escoltaram o presidente de Guiné Equatorial, Teodorin Obiang, que apareceu num camarote em Salvador. Os policiais usaram os distintivos à mostra nas calças.

Dedo no gatilho

Não é de hoje que policiais e delegados são remanejados para o serviço. Isso é função da PF para casos excepcionais. Foi assim na Copa da FIFA. Herdeiros de presidentes visitaram os estádios com a escolta federal. Mas a turma do coldre chiou discretamente.

Calma, senador

Depois de cinco anos à frente do Conselho de Ética do Senado, o senador João Alberto (PMDB-AM) afirma estar disposto a seguir à frente do colegiado responsável por analisar denúncias contra parlamentares da Casa. “Já fui procurado inclusive por outros partidos. Se entrar alguém que quer aparecer, dará confusão”, brada.

Critério claro

“E comigo tem que ter provas, não vale recorte de jornal”, afirma o senador sobre seu critério de avaliação das denúncias contra colegas.

Folião

Estava tão animado o senador Paulo Bauer, líder do PSDB, com a aprovação de Moraes para o STF, que saiu da sessão assim: Agora vou vestir a fantasia de carnaval.

Escapou

A bancada do PT no Senado articulava para assumir o comando da Comissão de Relações e Exteriores para centrar fogo contra o chanceler José Serra. Mas, pela proporcionalidade, o comando do colegiado deverá ser ocupado pelo DEM. Deve ficar com senador José Agripino Maia (RN).

Fraudes

O Ministério da Transparência (ex-CGU) aguarda há duas semanas posição do Ministério da Educação e do FNDE sobre medidas que serão adotas para estancar as fraudes no Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

Zero no boletim

Os auditores analisaram contratos de R$ 161 milhões nos últimos quatro anos e identificaram prejuízo de R$ 4,3 milhões em licitações irregulares, descumprimento contratual pelos fornecedores, despesas irregulares, superfaturamento e controle frágil.

Internet..

As vendas pela internet crescem a números significativos a cada ano. O Marketplace da B2W cresceu 140,8% no quarto trimestre de 2016, atingindo R$ 862 milhões de Gross Merchandise Volume, modelo em que lojistas diversos setores vendem seus produtos nos sites de Americanas.com, Submarino e Shoptime

.. turbinada

O número de parceiros praticamente dobrou (88%) em relação a 2015 – foi de 2.500 sellers, no fim de 2015, para mais de 4.700 em igual período do ano passado.