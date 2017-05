VIOLÊNCIA

Brasil tem a 9ª maior taxa de homicídios do mundo, diz OMS País registra 30,5 homicídios a cada 100 mil pessoas, segundo relatório anual da OMS. Honduras lidera o ranking

Um levantamento anual da Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que o Brasil tem a nona maior taxa de homicídios do mundo. De acordo com o documento, o país registra uma média de 30,5 casos a cada 100 mil pessoas.

O levantamento da OMS indica que houve uma leve queda no índice brasileiro em relação ao ano passado, quando tinha média de 32,4 assassinatos a cada 100 mil pessoas. No entanto, a redução não foi suficiente para tirar o país das dez primeiras posições do ranking de homicídios pelo mundo – todas elas ocupadas por países das Américas.

Atualmente, Honduras lidera o ranking, com uma taxa de 85,7 homicídios a cada 100 mil pessoas. Em seguida vêm El Salvador, Venezuela, Colômbia, Belize, Guatemala, Jamaica, Trinidad e Tobago, Brasil e República Dominicana, completando as dez primeiras posições do ranking.

O analista da OMS Colin Mathers conta que 25% dos homicídios no mundo ocorrem na América Latina e que a desigualdade social e o acesso a armas e drogas é o principal alimentador desse número. “A taxa na América Latina é substancialmente mais alta que no resto do mundo”, alerta o analista.

Números globais

A OMS estima que entre 2000 e 2015, a taxa de homicídios no mundo tenha caído em 19%. Entretanto, o problema ainda é responsável por 10% das mortes. A entidade considera o acesso a armas o principal fator que explica a elevada taxa de homicídios no mundo – um relatório de 2012 indica que metade dos homicídios do mundo foram com armas de fogo.

Em 2015, cerca de 468 mil pessoas no mundo foram assassinadas, segundo a entidade, sendo 80% delas homens. Já no caso das mulheres, o relatório de 2012 aponta que 38% dos homicídios são cometidos pelos próprios parceiros.

Os números de 2015 também mostram que os homicídios mataram três vezes mais que a guerra. Foram 152 mil mortes em conflitos, 0,3% das mortes registradas naquele ano.

Fontes:

Estado de S. Paulo-Brasil tem nona maior taxa de homicídios do mundo, diz OMS