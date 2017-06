CRÍTICA DA ONU

Brasil trata execuções de indígenas e ativistas com desdém ONU pede resposta do Brasil a 30 assassinatos ocorridos em 2016, mas governo só presta esclarecimentos sobre cinco deles

Relatores da ONU cobram do Brasil uma resposta sobre quase 30 assassinatos de líderes indígenas, defensores de direitos humanos e ativistas, ocorridos em 2016.

A cobrança foi feita em setembro do ano passado (confira aqui o documento emitido pela ONU), mas segundo a organização, o governo do Brasil prestou esclarecimentos sobre apenas cinco deles. O país não deu qualquer informação sobre as investigações e admitiu que, em quatro deles, não sabia que as pessoas estavam sendo ameaçadas.

Em fevereiro deste ano, o Brasil prometeu que daria uma resposta sobre o restante dos casos (confira aqui o documento emitido pelo governo). No entanto, a secretaria da ONU aponta que isto não foi feito. Até agora, o Itamaraty não prestou esclarecimentos.

O Brasil surpreende organismos internacionais não apenas pelo alto número de assassinatos de líderes indígenas, ativistas e defensores de direitos humanos, mas também pelo descaso com que trata tais execuções, com falta de busca pelos culpados e desdém em relação aos relatores da ONU que cobram uma resposta.

Fontes:

Estadão-Documentos sigilosos revelam descaso do Brasil ao ser cobrado por assassinatos