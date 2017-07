GRITA BRASIL

Brasil: um país ridículo! Como se pode ainda ter orgulho de ser brasileiro? Nosso país ainda não virou piada para o mundo, mas talvez seja questão de tempo

Fiquei pensando e pensando e repesando num adjetivo para o nosso país. Ou melhor, para o seu país. Há muito tempo o Brasil deixou de ser o meu país. Ele o é ainda somente por uma questão técnica e legal. Se pudesse expurgava isso da minha identidade, do meu passaporte. Da minha vida. E não estou fazendo drama.

Como hoje se pode ainda ter orgulho de ser brasileiro? Nosso país ainda não virou piada oficialmente para o mundo, mas talvez seja questão de tempo.

O presidente Michel Temer é algo que não consigo mais definir sem ofender. Se bem que não sei se seria ofensa chamá-lo de, no mínimo, incompetente, mentiroso e dissimulado.

Não consigo olhar para sua cara, o que dirá ouvir seus discursos sempre hipócritas, mentirosos e ilusórios. Será que ainda há quem acredite nele? Mas onde está a população que parece apática diante de tantos fatos que podem ser sentidos na própria pele? Cadê aquela comoção nacional de vamos para as ruas? Cadê aquele tesão de querer tentar mudar alguma coisa? O que sinto é que o povo está apático, adormecido e conformado. É isso que temos e é isso que vai ser! Não tem mais jeito mesmo.

As pessoas que podem estão indo embora. E fico feliz por elas. Se eu pudesse eu ia. Mas eu vou tentar.

É inadmissível que um presidente pinte um quadro cor de rosa para o mundo e para o país quando o quadro nem mais negro é.

O presidente continua sua peregrinação com os deputados abrindo a carteira, prometendo cargos comissionados, prometendo o céu para comprar apoio na Câmara para que deixem que ele, Michel Temer, leve o país até 2018. E Temer está fazendo isso à luz do dia. Sem vergonha nenhuma.

Deveríamos anotar o nome de cada um desses deputados que foram comprados de alguma forma e instituir o fim da vida política deles nas próximas eleições. Mas para isso é preciso um povo consciente, inteligente, corajoso e com memória. Não adianta ficar reclamando o ano inteiro do político que não faz nada, que é corrupto, que é isso e aquilo. O eleitor pode decretar o fim dele. Mas não o faz. Por quê? Não sei. E tenho medo de tentar saber.

Nosso país está afundando a cada dia que passa e as pessoas estão virando a cara para não ver. O governo anuncia um aumento de impostos que impacta diretamente no bolso e na vida de todos nós, e ninguém faz nada. Aceita. Um juiz entra com uma liminar contra o aumento e mesmo assim a Petrobras diz que não vai baixar os preços. E o povo não faz nada. Aceita.

O risco de um apagão fiscal é iminente. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está sendo jogado em uma panela fervente pelo próprio presidente. Vai que é tua Meirelles! E foi esse mesmo Meirelles que em fevereiro anunciou que a recessão tinha acabado. Talvez a única explicação seja que ele não falou o ano. E nem a década.

E mesmo diante desse quadro caótico em que dificilmente o governo irá ter no mínimo os R$ 10 bilhões de que precisa para não parar de vez, o Conselho Superior do Ministério Público Federal simplesmente ignorou a mais aguda recessão que o país já enfrentou, para aprovar a proposta de aumento salarial de 16,7% para a categoria. Não era do governo o discurso que agora o momento é de sacrifícios? Que p* é essa? Aumento?

Isso teria que causar alguma comoção nacional. Muitos estão sem emprego, muitos estão aceitando até a diminuição de salário pelo simples fato de manter seu emprego e vem esse povo de Brasília falar em aumento? Esse reajuste nem estava na proposta inicial de Rodrigo Janot, mas foi incluído no orçamento a partir de sugestão de subprocuradores com a concordância da futura procuradora-geral, Raquel Dodge. A mulher já chegou causando. Estrago. E um suposto rombo, se for aprovado.

Mas não né? Estamos no Brasil, onde eles fazem o que querem e nós aceitamos dizendo amém.

No fundo, tirando algumas exceções, devemos merecer mesmo isso tudo. Triste constatação.

Salve as baleias. Não jogue lixo no chão. E o que mais? Sei lá. Acordem pelo amor de Deus.