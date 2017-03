SATÉLITE GEOESTACIONÁRIO

Brasil se prepara para lançar seu primeiro satélite no espaço O primeiro satélite brasileiro será utilizado para comunicações militares e do governo, além de ampliar oferta de banda larga por todo o país

O governo brasileiro está se preparando para lançar no espaço um satélite de uso civil e militar. É a primeira vez na história que o Brasil lançará um satélite próprio, o que representa um salto para o país que está desenvolvendo tecnologia para lançar satélites produzidos em território nacional em foguetes próprios. Cerca de 30% da capacidade do satélite será para uso exclusivo das Forças Armadas.

O projeto liderado pela Visiona Tecnologia Espacial – uma parceria entre a Embraer e a Telebras – lançará um satélite geoestacionário de 5,8 toneladas produzido na França. O equipamento ficará posicionado a 36 quilômetros da Terra e cobrirá todo o território brasileiro. A expectativa é que o satélite tenha uma vida útil de 18 anos.

O satélite geoestacionário estava previsto para ser lançado nesta terça-feira, 21, na Guiana Francesa. No entanto, uma greve de funcionários locais de uma empresa de energia elétrica e de um centro médico adiou o lançamento por duas vezes e agora está previsto para acontecer nesta quinta-feira, 23, entre 17h31 e 20h20 (horário de Brasília).

O governo brasileiro espera usar o equipamento para fins civis e militares, além de ampliar a oferta de banda larga, sobretudo em áreas remotas do país. Atualmente, o governo aluga o sinal de satélites privados para telecomunicação, meteorologia, comunicações militares e governamentais.

O projeto brasileiro de desenvolver satélites ganhou urgência após as revelações em 2013 de que a agência de segurança nacional dos Estados Unidos NSA espionou a então presidente Dilma Rousseff.

“Não podemos garantir a soberania brasileira enquanto nossas comunicações estiverem sendo transmitidas por satélites de outros países”, afirmou José Raimundo Braga Coelho, presidente da Agência Espacial Brasileira (AEB). “O Brasil é um país gigantesco e precisamos de satélites brasileiros sobre ele”, completou.

A Visiona foi uma das principais contratadas no projeto do satélite de R$ 1,3 bilhão. A empresa subcontratou o grupo francês Thales Alenia Space, para a montagem do equipamento e treinamento de dezenas de engenheiros brasileiros, e contratou a Arianespace para o lançamento.

