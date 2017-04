COLUNA ESPLANADA

Cadê a conta? TCU pretende concluir a auditoria nas contas da Previdência antes da votação do texto e mostrar que há rombo cuja sangria precisa ser estancada

O Tribunal de Contas da União corre, por ora sem sucesso, para ajudar o Palácio a sensibilizar os deputados — da base e oposição — para a aprovação da reforma da Previdência. O TCU pretende concluir a auditoria nas contas da Previdência antes da votação do texto e mostrar que há rombo cuja sangria precisa ser estancada. “É uma auditoria independente e imparcial para que a gente possa dar os números para todos os segmentos da sociedade brasileira”, adianta o ministro da Corte, Augusto Nardes.

Reforma & café

O presidente Michel Temer teve dezenas de encontros com congressistas nos últimos dias, na tentativa de reverter o quadro que vislumbra derrota da reforma da Previdência.

Boca-livre

Temer também não descarta oferecer um banquete aos aliados no Palácio da Alvorada, como fizera às vésperas da votação da PEC do Teto de Gastos.

Eita!

O Solidariedade está insatisfeito com sua participação na Esplanada. Paulinho da Força, o presidente, cobra de Temer o Ministério do Trabalho.

Cunha escreve…

A Editora Record trava uma batalha judicial no Rio de Janeiro para tentar mandar para as prateleiras milhares de exemplares do livro “Diário da Cadeia”, que seria de Eduardo Cunha. Advogados do ex-deputado barraram a publicação.

…e apaga

Nos bastidores o que se diz é que Cunha é mesmo o autor com ‘pseudônimo’. Mas teria desistido da publicação e recuado, mesmo após o contrato assinado, porque teve sinais de Brasília de que seria atendido em suas demandas congressuais.

Emprego$

No debate sobre a reforma trabalhista com empresários do LIDE Brasília surgiram dados alarmantes sobre o entrave jurídico e econômico do emprego: “Temos 4 milhões de ações trabalhistas no País. E não pode continuar esse excesso de tributação na geração de empregos”, diz o empresário Paulo Octávio, do ramo imobiliário.

João do bem…

Aliado do Palácio, o deputado Izalci Lucas (PSDB-DF) afirma que o Governo ainda não encontrou o seu “João Santana do bem” e se comunica mal com a sociedade.

Êpa, êpa

Um consultor de Brasília ligado a uma instituição espalhou e-mail cobrando R$ 6 mil para quem quiser uma concessão de rádio comunitária, incluindo “trabalho de corpo presente” no Ministério das Comunicações e com “99% de chance” de o cliente conquistar a outorga. Lembra ainda que tem bom trânsito em outras pastas.

‘A gente se vê’…

Eduardo Paes (PMDB), o ex-prefeito hoje palestrante nos EUA, foi generoso com a TV Globo durante seis anos (2010-2016). A Prefeitura investiu R$ 71.016.862,00 em publicidade na emissora, 60% do total destinado às TVs cariocas.

Relegados

O SBT e a Record, que juntas somam uma audiência média de 42% no Rio, receberam no mesmo período R$ 28.468.103,00. Os números fazem parte de um relatório concluído pela atual administração.

Não é esse…

Apesar dos estragos da corrupção na fiscalização e nos frigoríficos, flagrados na operação Carne Fraca, o cenário de exportações não será bruscamente afetado. A previsão é do técnico de planejamento e pesquisa do Ipea Marcelo Nonnenberg.

…bife todo

“A carne tem importância muito grande para o Brasil e se consolidou nos últimos anos como o terceiro maior produto de exportação. Mas representa hoje 7% do total das exportações brasileiras”, crava Nonnenberg.

Ponto Final

“Vivi dois golpes, em épocas distintas, com características distintas. Ditadura x democracia. Hoje nossa missão é garantir o maior espaço democrático possível, denunciar todas as tentativas de restrição das liberdades democráticas e tentar garantir em 2018 um processo eleitoral livre e direto”.

Da presidente cassada Dilma Rousseff (PT), em palestra em Harvard, tentando convencer uma plateia incrédula.