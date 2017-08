CRIME HEDIONDO

Câmara aprova tornar crime hediondo posse ou porte ilegal de fuzis Projeto de lei prevê penas mais rígidas para posse, porte, tráfico ou comércio ilegal de fuzis, metralhadoras e submetralhadoras

A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, 16, um projeto de lei que torna crime hediondo a posse, o porte, o tráfico ou a comercialização ilegal de armas de fogo de uso restrito das Forças Armadas e agentes de segurança pública, como fuzis, metralhadoras e submetralhadoras, e que são utilizadas para práticas ilícitas.

Com a proposta, o crime passa a ser considerado mais grave – assim como homicídio qualificado, latrocínio e estupro – e os condenados passam a ter punições mais severas, como não ter direito à fiança, anistia ou indulto e com progressão de pena mais lenta.

O projeto é de autoria do atual prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB-RJ), e foi apresentado em 2015, quando ele ainda era senador. O texto original previa tornar crime hediondo a posse e o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Entretanto, o projeto foi modificado na Câmara pelo deputado Alberto Fraga (DEM-DF), presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública (conhecida como “bancada da bala”), que apresentou um substitutivo. Nele, incluiu os atos de tráfico e comércio ilegal, além de especificar quais tipos de arma seriam enquadrados no projeto de lei.

Com a aprovação do texto modificado na Câmara, a proposta volta para o Senado, onde será analisada novamente antes de seguir para sanção presidencial.

Sessão

A maioria dos deputados elogiou a medida para tentar conter a violência no país, sobretudo no Rio de Janeiro, que passa por uma crise de segurança e que conta com a presença das Forças Armadas e da Força Nacional nas ruas.

No entanto, alguns parlamentares criticaram o projeto, alegando que estava incompleto e amplo demais. O deputado Major Olímpio (SD-SP), por exemplo, chegou a afirmar que o projeto só prejudicaria atiradores profissionais e colecionadores de armas.

Fraga conseguiu aprovar uma emenda que evitasse que colecionadores, atiradores e caçadores que eventualmente perdessem o prazo de regularização do porte de armas de fogo, como pistolas, fossem afetados pela nova lei. Dessa forma, o projeto foi aprovado em votação simbólica, sem o registro de votos no painel eletrônico.

Apesar da aprovação, deputados de partidos de esquerda cobraram mais investimentos em inteligência para fiscalizar melhor o tráfico de armas e mais controle do exército sobre essas armas. “Quem tem em casa uma arma de uso restrito das Forças Armadas não pode utilizar a justificativa da autodefesa”, afirmou a deputada Eliziane Gama (PPS-MA).

