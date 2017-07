DENÚNCIA

Câmara dá largada a possível afastamento de Temer 'Temos indícios que são por si só suficientes para ensejar o recebimento da denúncia', concluiu Sergio Zveiter

O deputado Sergio Zveiter, relator do processo na Câmara que resultará na aceitação ou rejeição da denúncia da Procuradoria Geral da República contra o presidente Michel Temer, apresentou nesta segunda-feira, 10, na Comissão de Constituição e Justiça parecer favorável à aceitação da peça acusatória de Rodrigo Janot.

“Por ora, temos indícios que são por si só suficientes para ensejar o recebimento da denúncia. Estamos diante de indícios suficientes de materialidade. Não é fantasiosa a acusação, é o que temos e deve ser investigada”, disse Sergio Zveiter, ao ler seu relatório na CCJ.

No relatório, Sergio Zveiter considerou haver indícios suficientes de corrupção, como o suposto recebimento de “vantagem indevida” de R$ 500 mil do empresário Joesley Batista, para instauração de processo contra Temer. No documento, o relator lembrou que não cabe à CCJ qualquer juízo condenatório contra o presidente da República, e que compete ao Supremo Tribunal Federal “o juízo técnico” da acusação.

Portal Exame - Denúncia que pode afastar Temer tem parecer favorável