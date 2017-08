O DIA D NA CÂMARA

Câmara inicia sessão para analisar denúncia contra Temer Câmara inicia a sessão para decidir se dá prosseguimento ou encerra a denúncia da PGR contra Michel Temer por corrupção passiva

A Câmara dos Deputados iniciou nesta quarta-feira, 2, a sessão que analisará a denúncia contra o presidente Michel Temer, acusado de cometer o crime de corrupção passiva. Temer foi denunciado em junho pela Procuradoria-Geral da República (PGR) ao Supremo Tribunal Federal (STF) com base nas delações de executivos do grupo JBF.

Os parlamentares analisarão o parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), contrário à admissibilidade da denúncia, e devem votar pelo seu prosseguimento ou não. A votação será realizada apenas se houver quórum mínimo na sessão – pelo menos 342 deputados.

O STF só poderá julgar a denúncia contra Temer com o aval da Câmara. Caso a Corte aceite, o presidente é afastado por até 180 dias. Temer precisa do apoio de pelo menos 172 deputados para evitar o prosseguimento da denúncia e nos últimos dias tem intensificado as articulações, que incluem distribuição de cargos e emendas parlamentares.

Antes da votação, começa a fase discussão. Após o autor do relatório aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) favorável ao presidente, deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG), discursar por 25 minutos, os parlamentares restantes terão direito a falar na sessão por até 5 minutos, alternando entre votos contra e a favor do presidente.

A votação será feita por chamada nominal em ordem alfabética e por estado, alternando do norte para o sul. Eles terão 15 segundos para expor os argumentos e seu voto. Segundo o jornal Estado de S. Paulo, 190 deputados são a favor da denúncia e 110 são contra. O jornal também contabiliza 213 deputados ainda indecisos.

Temer é o primeiro presidente da República a ser alvo de acusação formal por um crime comum durante o exercício do mandato.

Temer exonera ministros

O Diário Oficial da União publicou nesta quarta-feira decretos assinados por Temer com as exonerações de dez ministros de seu governo que têm mandato de deputado federal. Eles retornarão ao cargo para participar da votação da denúncia contra o presidente e provavelmente darão mais votos contrários à acusação.

Os ministros exonerados foram Antonio Imbassahy (PSDB), chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República; José Mendonça Filho (DEM), do Ministério da Educação; Bruno Cavalcanti Araújo (PSDB), do Ministério das Cidades; Fernando Bezerra (PSB), do Ministério de Minas e Energia; Osmar Terra (PMDB), do Ministério do Desenvolvimento Social; Leonardo Picciani (PMDB), do Ministério do Esporte; José Sarney Filho (PV), do Ministério do Meio Ambiente; Ronaldo Nogueira (PTB), do Ministério do Trabalho; Marx Beltrão (PMDB), do Ministério do Turismo; e Maurício Quintella (PR), do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.

