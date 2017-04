ALTERAÇÕES NA CLT

Câmara vota reforma trabalhista nesta quarta Após ser aprovada por 27 votos a 10 na comissão especial da Câmara, proposta segue para votação no plenário da Casa

A reforma trabalhista foi aprovada nesta quarta-feira, 26, por 27 votos a 10, na comissão especial da Câmara. O texto, agora, segue para votação no plenário da Casa, o que deve ocorrer anda nesta quarta.

A reforma é a mais importante alteração nas leis trabalhistas desde a criação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1943.

A larga margem de aprovação do texto indica que o governo do presidente Michel Temer terá facilidade em aprovar uma de suas propostas prioritárias em tramitação no Legislativo.

A posição dos parlamentares em relação às mudanças nas leis trabalhistas servirá para medir a força da gestão peemedebista, que pretende aprovar também a reforma da Previdência. Para que a reforma trabalhista seja aprovada na Câmara, são necessários um mínimo de 308 votos. Se isso ocorrer, ela será enviada para votação no Senado.

Apesar de terem sido registrados dois protestos nas mais de sete horas de sessão, a votação aconteceu tranquilamente. Cerca de 300 servidores do Legislativo percorreram os corredores da Câmara em um ato contra as reformas trabalhista e da Previdência. Do lado de fora, aproximadamente 3.000 indígenas, segundo estimam os organizadores do ato, protestavam contra a paralisação na demarcação de terras. Eles tentaram entrar na sede do Legislativo, mas foram impedidos por bombas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta.

Alguns dos principais pontos do texto da reforma trabalhista preveem que os acordos entre trabalhadores e empregadores passem a valer mais do que o determinado na CLT, o que serve em casos de definição da jornada, intervalo para almoço e parcelamento de férias, por exemplo. A proposta também estabelece o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical e regulamenta modalidades de contratação como a do trabalho intermitente, por jornada ou hora de serviço, e também o trabalho remoto.

A votação na comissão foi encerrada sem a análise de 25 destaques, que são emendas apresentadas para tentar modificar o texto principal.

Os críticos do projeto temem que as novas regras dificultem o acesso à Justiça do Trabalho. Pelo texto, quem entrar com uma ação contra seu antigo empregador será obrigado a comparecer às audiências na Justiça do Trabalho e arcar com o gasto no processo, caso perca a ação. Atualmente, o empregado pode faltar até três audiências. Os autores da proposta, por sua vez, dizem que é preciso deter a enxurrada de ações trabalhistas, que só em 2016 foram mais 4 milhões. O texto questiona “até quando os tribunais trabalhistas suportarão esse volume de processos?”

