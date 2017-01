EFEITO NEGATIVO

Campanha de trânsito ‘Gente boa também mata’ gera polêmica Secretário de Comunicação da Presidência diz que 'houve um equívoco' e que cartazes serão substituídos

Uma campanha de segurança no trânsito aprovada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República (SECOM) vem causando polêmica nas redes sociais.

Com o slogan “Gente boa também mata”, a campanha exibe fotos de pessoas que praticam boas ações com o objetivo de mostrar que qualquer um pode cometer imprudências enquanto dirige.

Devido às críticas, a SECOM determinou a retirada “imediata” e a substituição dos cartazes que já tinham sido distribuídos em várias cidades do país.

De acordo com o secretário de Comunicação da Presidência, Márcio Freitas, “ao levar essas peças para o cartaz, houve um equívoco. A comunicação não foi bem-feita. Por isso, determinamos a retirada desses cartazes”. Freitas afirmou ainda que a substituição das peças publicitárias não vai gerar novos custos para o governo. O valor gasto com a campanha não foi divulgado.

Em entrevista ao Portal UOL, o ministro dos Transportes, Maurício Quintella Lessa, disse que “o monitoramento mostra que é uma campanha polêmica e com muito mais efeito negativo do que positivo”.

A campanha também inclui um vídeo que alerta: “Quem planta árvores pela cidade, quem faz trabalho voluntário, quem espalha amor pelas ruas, também pode matar”. Em seguida, uma personagem atropela um ciclista por mexer no celular enquanto dirigia. O Planalto informou que o vídeo deverá ser mantido.

Os cartazes que serão substituídos incluem textos como “Quem resgata animais na rua pode matar” e “O melhor aluno da sala pode matar”.

Nas redes sociais internautas afirmam, entre outras coisas, que a “campanha faz chacota com as boas ações” e que a ideia é deixar as pessoas chocadas.

A SECOM argumenta que “o alerta que se faz [com a campanha] é que não apenas o motorista estereotipado como ‘inconsequente’ provoca acidente. Mesmo que involuntariamente, qualquer cidadão pode causar acidentes graves e até mortes no trânsito com pequenas atitudes, como mandar um WhatsApp enquanto conduz, desviar a atenção das ruas ao trocar a música no rádio ou fazer uma ultrapassagem em locais de risco, sem visibilidade ou em trecho com faixa contínua”.

