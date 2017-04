MINISTÉRIO DA SAÚDE

Campanha de vacinação contra gripe começa segunda Vacina é contraindicada para quem tem alergia grave às proteínas do ovo

A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza 2017 começa na próxima segunda-feira, 17, e segue até o dia 26 de maio.

O público-alvo da campanha definido pelo Ministério da Saúde é composto por crianças de seis meses a menores de cinco anos; gestantes; puérperas (até 45 dias após o parto); profissionais da área da saúde; pessoas com 60 anos ou mais; adolescentes e jovens com idades entre 12 a 21 anos que estão sob medidas socioeducativas; detentos e funcionários do sistema prisional; portadores de doenças crônicas e outras condições clínicas especiais; além de professores das escolas públicas e privadas que estão em sala de aula.

Profissionais da saúde ressaltam que a gripe é uma doença que pode se agravar e até mesmo levar o paciente à morte. O Ministério da Saúde destaca a importância da vacinação e a necessidade de imunização dos grupos prioritários a fim de reduzir a mortalidade, as internações e as complicações em decorrência da gripe.

A vacina é contraindicada para quem tem alergia grave às proteínas do ovo, para crianças menores de seis meses e ainda para quem está com doenças febris agudas.

Especialistas afirmam ainda que, além da vacinação, medidas simples de higiene podem evitar a propagação do vírus da gripe, como lavar as mãos e evitar locais com aglomeração de pessoas.

