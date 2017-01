SISTEMA CARCERÁRIO

Caos nas prisões é regra no Brasil, dizem especialistas De acordo com especialistas, massacre nesta segunda em Manaus (AM) era uma tragédia anunciada

Um relatório de janeiro do ano passado do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura, que esteve no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, palco de uma rebelião nesta segunda-feira, 2, que deixou cerca de 60 mortos, já indicava o caos existente no local, como superlotação, instalações precárias e domínio por facções criminosas, gerando “um contexto de fortes disputas e tensionamentos”.

Especialistas ouvidos pelo jornal Folha de S.Paulo afirmam que o massacre nesta segunda em Manaus (AM) era uma tragédia anunciada. Além disso, dizem que tal conjuntura é quase regra nacional.

De acordo com o sociólogo Arthur Trindade, ex-secretário de segurança pública do DF, “nos últimos cinco anos, a população carcerária cresceu de maneira absurda [são mais de 600 mil pessoas] a partir de prisões provisórias, via de regra por crime de tráfico”.

No caso da prisão provisória, a detenção ocorre antes do julgamento, geralmente a partir de um flagrante policial.

Trindade diz que “não dá para discutir o problema prisional sem discutir o problema da segurança pública. Enquanto houver uma política de aumentar as detenções, não vamos resolver ou administrar a questão penitenciária nem diminuir a criminalidade”. Ainda segundo o sociólogo, os presídios estão ficando lotados com pequenos traficantes ou batedores de celular, o que “traz resultados pífios na redução da criminalidade e da violência” e torna o sistema “inadministrável”.

O fluxo de presos provisórios acaba colocando réus primários e criminosos não-violentos em ambientes comandados por facções criminosas.

A professora da UFABC Camila Nunes Dias ressalta que as facções PCC e Comando Vermelho (CV), que antes eram aliadas, declararam guerra uma contra a outra em julho do ano passado, agravando as disputas nos presídios do país onde estão presentes. Ela afirma que “os governos têm responsabilidade, mas casos como este não são vistos com preocupação por grande parcela da população. Não dá voto ter política penitenciária ligada a direitos humanos”.

O analista criminal Guaracy Mingardi, que visitou presídios de todo o país em uma pesquisa para o Departamento Penitenciário Nacional, disse que a tensão no sistema do Amazonas já era conhecida.

Fontes:

Folha de S.Paulo - Para especialistas, caos nas prisões é regra em todo o país