Cármen Lúcia nega boatos sobre presidência da República 'Estou no lugar que eu tenho a obrigação constitucional de estar e estarei com muito gosto', afirmou presidente do STF

A ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta sexta-feira, 19, em uma conversa informal com jornalistas, que pretende permanecer na magistratura “até o último dia”, negando boatos de que poderia eventualmente assumir a presidência da República.

“Estou no lugar que eu tenho a obrigação constitucional de estar e estarei com muito gosto”, ressaltou Cármen Lúcia durante a conversa que durou poucos minutos. A presidente do Supremo disse ainda que foi “muito honrada de ter tido oportunidade de ser juíza, me sinto muito bem na magistratura e, se Deus quiser, até o último dia que eu estiver aqui, que eu tiver saúde, condições de estar aqui, eu vou estar cumprindo a minha função com o mesmo gosto que eu cumpro hoje. Ser juiz não é fácil, não é alegre, mas é a função que a gente exerce”.

Desde o escândalo envolvendo as gravações feitas pelo dono da JBS contra o presidente Michel Temer tem circulado nos bastidores a possibilidade de Cármen Lúcia assumir a presidência da República em uma eventual eleição indireta.

Questionada pelos jornalistas sobre a atual crise política no país, Cármen Lúcia afirmou que “preocupada com o Brasil nós estamos o tempo todo. O papel do poder Judiciário, no que a democracia ajudar, nós estamos fazendo. As instituições estão funcionando, o Brasil está dando uma demonstração de maturidade democrática. Os percalços fazem parte das intempéries”.

A presidente do Supremo disse ainda que a pauta de julgamentos de junho deve ser elaborada na próxima semana e que serão priorizados processos de repercussão geral. “Estamos julgando normalmente. Está tudo andando porque tem de andar mesmo”, concluiu Cármen Lúcia.

Fontes:

Uol - Cármen Lúcia rebate rumores sobre Presidência: na magistratura 'até o último dia'