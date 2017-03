COLUNA ESPLANADA

A carne é fraca Há mais ‘alvos sensíveis’ na Operação Carne Fraca, cujos áudios não foram revelados, mas estão sendo investigados

O presidente Michel Temer e o ministro da Justiça, Osmar Serraglio — ele próprio flagrado, como deputado, num grampo com dono de frigorífico –, souberam que há mais ‘alvos sensíveis’ na Operação Carne Fraca, cujos áudios não foram revelados, mas estão sendo investigados. ‘Alvos sensíveis’ é o termo usado pela Polícia Federal para cravar que políticos com mandatos foram flagrados em suspeita de tráfico de influência.

Janot 3.0?

Há mais congressistas ligados à bancada ruralista que apareceram na investigação. E não são poucos. Neste caso, se considerar que há crime, a PF envia ao PGR.

Volta pra ‘casa’

O policial federal Danilo Santos, preso na operação Turing em São Luís (MA) por vazar informações a blogueiros, foi transferido para Brasília e está detido na superintendência.

Ex-CDF

Danilo tocava reestruturação do presídio de Pedrinhas como secretário adjunto. A prisão surpreendeu colegas. Ele foi o destaque de sua turma quando ingressou na PF.

Barril de pólvora

Há um alvoroço nos corredores da Petrobras que envolve um imbróglio jurídico e pode acender o pavio do barril de pólvora na empresa. Envolve interpretações das leis 6.404 (das sociedades anônimas) e 9.478 (das petroleiras).

Regra é regra

Com o prejuízo acumulado de mais de três anos, há um movimento para fazer valer a regra de que os acionistas minoritários (com as ações preferenciais) passem a controlar a empresa, com direito a voto, em detrimento dos acionistas das ações ordinárias.

Ou seja

O ‘povão’ e grandes empresários que são investidores com ações preferenciais passariam a mandar na petroleira em lugar do Governo. A conferir.

Sobrevivência

Os Correios ainda estudam quantos funcionários concursados e de quais setores poderão ser demitidos — como antecipamos — mas são milhares em todo o País.

É do governo

O presidente dos Correios, Guilherme Campos, rechaça a quem propõe a privatização: “É uma empresa muito querida pelos brasileiros; a ordem é reestruturar”.

Adicional…

A Federação Nacional dos Policiais Federais e a Federação dos Policiais Rodoviários Federais comemoram uma decisão ainda não divulgada pelo Ministério do Planejamento. Vai sair Portaria para regulamentar o pagamento, pelo Governo, de indenização por trabalho na fronteira. Há três anos os policiais e delegados requerem.

…e lembrete

Para comemorar — em parte — mas também protestar pelo direito ao recebimento e ao pagamento do retroativo, os policiais farão manifestação na ponte da Amizade dia 31. O aditivo ao salário é de R$ 91 por dia trabalhado em postos da fronteira.

Metamorfose

Após as mais de 160 emendas, o relator da reforma da Previdência, Arthur Maia (PPS-BA), passou a admitir nos bastidores que o texto enviado pelo Palácio terá “muitas modificações”. Vem aí a reforma Frankenstein, como citamos aqui.

Prestígio 1

A ex-ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira está em Washington (EUA) a convite do Banco Mundial falando sobre governança da terra e pobreza no ‘Land and Poverty Conference 2017’. Foi levar a experiência do Cadastro Ambiental Rural.

Prestígio 2

Dono de um bom quinhão de votos no Rio, e a despeito da situação judicial do pai, Marco Antonio Cabral tem sido prestigiado pelo PMDB em Brasília. O deputado será titular das Comissões de Esporte e Minas & Energia, e suplente na de Finanças e na Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa — bandeira que o pai, Sérgio, sempre defendeu.