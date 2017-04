OPERAÇÃO CARNE FRACA

Carnes de marcas investigadas passam em 1º teste Outras dez amostras já foram encaminhadas ao Laboratório Central do Estado do Paraná

Após o escândalo da Operação Carne Fraca, da Polícia Federal, amostras de carnes e embutidos de marcas investigadas foram analisadas pelo Laboratório Central do Estado do Paraná (Lacen-PR). Nesta sexta-feira, 31, a Secretaria de Saúde do Paraná divulgou que a primeira análise das amostras das marcas Seara (JBS), Friboi (JBS), Novilho Nobre, Sadia (BRF), Perdigão (BRF) e Italli (Peccin) estão regulares.

As amostras eram de carnes resfriadas, carne bovina salgada curada, linguiça tipo calabresa, linguiça mista, mortadela de frango, presunto, salame e salsicha.

Os laudos seguem agora para o Ministério da Agricultura e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para auxiliar nas investigações.

Durante a análise, foram observados os aspectos físico-químicos dos alimentos, levando em consideração a legislação para cada tipo de produto.

A coleta do primeiro lote de amostras foi feita no dia 20 e 21 deste mês pela vigilância sanitária do município de Curitiba. A vigilância sanitária municipal já enviou mais dez novas amostras ao laboratório nesta semana. Pelo menos nos próximos dois meses, este monitoramento deve continuar no Paraná.

