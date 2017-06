CHAPA DILMA-TEMER

Cartas marcadas TSE vai absolver Temer e Dilma sem necessidade do voto de Gilmar

O presidente Michel Temer não vai perder o mandato e a ex-presidente Dilma Rousseff vai preservar seus direitos políticos. Isso porque os votos dos magistrados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vão decidir, por maioria, que não houve abuso de poder político e econômico nas eleições de 2014. Entre os resultados mais esperados estão um elástico 5 a 2 ou um apertado 4 a 3. Fato é que Gilmar Mendes articulou e conquistou na Casa para que sequer seja obrigado a manifestar seu voto de Minerva – como presidente do tribunal. A certeza – não do placar – mas do resultado é discutida à boca pequena entre jornalistas nos arredores do TSE.

Diante de um país acostumado às rápidas edições de telejornais ou mesmo de telenovelas, o tribunal – sem proferir um único voto na manhã desta quarta-feira – se arrastou em discussões e apartes, debatendo de forma alongada, por exemplo, a exclusão ou não, das delações obtidas na Lava-Jato. Por três vezes, Gilmar interrompeu o ministro Herman Benjamin – relator deste processo – para se manifestar contrário à utilização das delações premiadas envolvendo a Odebrecht, políticos e a Petrobras. Com boa circulação entre a classe política, Gilmar classificou de “falacioso” o argumento de Benjamin.

Tribunal deixa discussões e votos para esta quinta

Ainda que prolixo, Benjamin se mostrou competente ao montar seu discurso acusatório usando depoimentos pretéritos de cada um dos ministros do TSE sobre o assunto. “Só os índios não conectados da Amazônia não sabiam que a Odebrecht havia feito delação premiada”, disse ele no meio da manhã.

A sessão do segundo dia de julgamento se arrastou até o início da tarde, com Benjamin alegando problemas de saúde, e acabou interrompida, próximo das 13 horas, uma vez que os ministros Gilmar Mendes, Rosa Weber e Luiz Fux deveriam participar de uma sessão do pleno do Supremo Tribunal Federal (STF). O encontro dos ministros somente será retomado na manhã desta quinta-feira, uma vez que – também na quarta – Luiz Fux lança o livro “Jurisdição Constitucional II – Cidadania e Direitos Fundamentais” no fim do dia.

Talvez pouco importe a expectativa do país inteiro sobre os destinos políticos dos representantes de dois partidos envolvidos em malfeitos eleitorais – para dizer o mínimo. O TSE tem o seu tempo. Quando retomarem o microfone do tribunal nesta quinta – possivelmente após superar a coriza – Benjamin e seus pares decidirão se vão acatar as delações da Odebrecht e da JBS como prova no julgamento.

Talvez adivinhando a incredulidade da opinião pública, os ministros combinaram retomar a sessão logo pela manhã sem interrupção para o almoço. Se for preciso, é possível que trabalhem também no sábado.