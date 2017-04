MANIFESTAÇÕES TRABALHISTAS

Categorias devem decidir até quinta participação na greve geral As paralisações estão marcadas para acontecer em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Minas Gerais e em outros estados

Enquanto a Câmara discute a Reforma Trabalhista nesta quarta-feira, 26, uma greve geral está sendo organizada para sexta-feira, 28, contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista . As paralisações estão marcadas para acontecer em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e em outros estados.

A lista de entidades que vão aderir à paralisação ainda não está fechada, assembleias de categorias devem decidir sobre sua participação até quinta-feira, 27. Pilotos de avião e comissários de bordo, por exemplo, ainda vão decidir. Segundo o Sindicato Nacional dos Aeronautas, a categoria indicou que quer parar em uma primeira votação no início da semana.

Na capital paulista, já estão confirmados os metroviários, ferroviários, os motoristas de ônibus, os motoboys e os trabalhadores de limpeza urbana. Professores da rede estadual, municipal e da rede privada também vão aderir à greve.

No Rio de Janeiro, o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus do Rio de Janeiro (Sintraturb RJ) vão aderir à greve. O Sindicatos dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região (SinproRio) também. Segundo o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, 27 municípios do estado vão aderir, incluindo Rio de Janeiro e Niterói. No entanto, o Sindicato das Escolas Particulares (Sinepe-Rio) não apoia a paralisação. Em um comunicado no site, o sindicato informou que “no caso de adesão de algum professor, o desconto/reposição do dia de paralisação ficará a critério de cada estabelecimento de ensino”. Já o Sindicato dos Metroviários do Estado do Rio de Janeiro vai decidir ainda nesta quarta-feira sobre sua participação na greve.

