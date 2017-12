POSSE DE ARMAS

CCJ do Senado libera armas de fogo a moradores rurais Proposta ainda precisa ser aprovada na Câmara antes de seguir para sanção presidencial

Por 11 votos a 5, além de uma abstenção, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira, 29, um projeto de lei que libera a posse de armas de fogo a moradores de zonas rurais.

Antes de seguir para sanção presidencial, a proposta, de autoria do senador Wilder Morais (PP-GO), ainda precisa ser aprovada na Câmara dos Deputados.

O projeto prevê uma alteração no Estatuto do Desarmamento com o argumento de aumentar a segurança de moradores de áreas afastadas de centros urbanos. A medida autoriza a posse e não o porte de armas, o que significa que o morador não poderá se deslocar com a arma de fogo.

Morais argumenta que os moradores rurais, “não raro, encontram-se a centenas de quilômetros de um posto policial”, o que “coloca inúmeras famílias à mercê do ataque de criminosos ou, até mesmo, de animais silvestres, não assistindo a elas quaisquer meios de defesa de sua vida e de sua propriedade”.

Para conquistar o direito de comprar uma arma de fogo, os moradores rurais deverão ser maiores de 21 anos, precisarão apresentar documento de identificação pessoal, comprovante de moradia e atestado de bons antecedentes.

Parlamentares contrários ao projeto argumentam que colocar mais armas nas mãos de cidadãos não vai reduzir a criminalidade. Eles temem também por um aumento da violência no campo.

Fontes:

DW - CCJ do Senado aprova posse de arma de fogo por morador de área rural