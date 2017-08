DENÚNCIA BARRADA

Centrão apresenta a Temer a conta de seus votos Presidente tem até segunda para dizer o que fará com os ministérios hoje dirigidos por partidos que se dividiram na votação da denúncia

O chamado centrão da Câmara dos Deputados quer que Michel Temer decida logo se vai remanejar ministérios à luz de como se comportaram os partidos com representação no Congresso na votação da última quarta-feira, 2, que barrou o encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal da denúncia do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente da República.

Segundo a coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo, o centrão deu prazo até segunda-feira, 7, para que Temer diga o que fará com os ministérios hoje dirigidos por partidos que se dividiram na votação de quarta: PSDB, PV e PPS.

Ainda segundo a coluna, o centrão entende que o comportamento de Michel Temer sobre esse assunto vai indicar se “vale a pena, ou se tanto faz ser leal” ao Palácio do Planalto nas votações de seu interesse na Câmara dos Deputados.

