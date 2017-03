Cerca de 40% das crianças brasileiras vivem na pobreza

ESTUDO

Um estudo divulgado nesta terça-feira, 21, pela Fundação Abrinq revelou que cerca de 17 milhões de crianças com idades entre 0 e 14 anos — ou 40,2% da população brasileira nessa faixa etária — vivem em domicílios de baixa renda.

O documento “Cenário da Infância e Adolescência no Brasil” mostra ainda que 5,8 milhões das crianças de 0 a 14 anos vivem em situação de extrema pobreza (quando a renda per capita é inferior a 25% do salário mínimo).

O estudo da Abrinq sobre a situação infantil no país utiliza dados de fontes públicas, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A edição atual reúne 23 indicadores sociais, divididos em temas como trabalho infantil, saneamento básico, mortalidade e educação.

A administradora da Abrinq, Heloisa Oliveira, ressaltou que, “nesta edição, além de retratar a situação das crianças no Brasil, também apresentamos a Pauta Prioritária da Infância e Adolescência no Congresso Nacional. O conteúdo revela as principais proposições legislativas em trâmite no Senado e na Câmara dos Deputados, com os respectivos posicionamentos da Fundação Abrinq baseados na efetivação e proteção de direitos da criança e do adolescente no Brasil”.

A violência contra crianças e adolescentes no Brasil foi um dos temas abordados no estudo, segundo o qual 10.465 crianças e jovens de até 19 anos foram assassinados no país em 2015 — ou 18,4% dos homicídios cometidos naquele ano.

Ainda de acordo com o estudo, as condições do trabalho infantil no Brasil estão mais precárias. Houve um aumento de 8,5 mil crianças com idades entre 5 e 9 anos ocupadas. O número de crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 anos que trabalhavam no ano de 2015 chegou a 2,67 milhões.

