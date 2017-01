RETALIAÇÃO DO PCC

Chacina em prisão de Roraima deixa 33 presos mortos Segundo o secretário de Justiça e Cidadania, Uziel Castro, a chacina foi uma retaliação do PCC à matança de 56 detentos da facção no domingo,1

Uma chacina na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, zona rural de Boa Vista, Roraima resultou na morte de 33 presos na madrugada desta sexta-feira, 6.

Segundo o secretário de Justiça e Cidadania, Uziel Castro, que compareceu ao local para averiguar a situação, a chacina foi uma resposta do Primeiro Comando da Capital (PCC) à matança de 56 detentos do grupo promovida pela facção Família do Norte (FDN) no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, ocorrida no último domingo, 1.

Assim como as vítimas de Manaus, os detentos mortos na penitenciária de Boa Vista, a maior de Roraima, tiveram braços e pernas amputados, corações arrancados e cabeças decapitadas.

A chacina em Boa Vista começou às 2h30 da madrugada, em todas as alas do presídio. Segundo o Batalhão de Operações Especiais (Bope) e a Polícia Militar (PM), não houve fuga de presos.

Fontes:

Folha-Retaliação mata 33 presos em RR; essa é a 2ª maior matança após o Carandiru