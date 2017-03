RELAÇÕES EXTERIORES

Chanceler brasileiro eleva o tom contra a Venezuela Aloysio Nunes troca insultos com chanceler venezuelana e já considera país vizinho uma ditadura

Em entrevista ao jornal Estado, publicada neste sábado, 11, o novo ministro das Relações Exteriores brasileiro, Aloysio Nunes Ferreira, subiu o tom das críticas ao regime de Nicolás Maduro, na Venezuela. Aloysio disse que o país vizinho já “desbordou a normalidade democrática”, descambando para uma ditadura.

O chanceler também comentou que conversou com chanceleres de países fundadores do Mercosul na quinta-feira, 9, e que todos expressaram grande preocupação com a falta de perspectiva para o problema da Venezuela, cada vez mais repressiva.

Questionado se o Mercosul poderia aplicar a chamada “Cláusula Democrática” contra a Venezuela, Aloysio disse que há dúvidas no bloco quanto à eficácia dessa decisão, já que o governo Maduro pode tentar se legitimar usando o argumento de que há um cerco imperialista contra ele. “Toda ditadura costuma usar do artifício do fantasma do inimigo externo para se legitimar”, disse.

O antecessor de Aloysio na chancelaria, José Serra, já havia chamado o regime de Maduro de “autoritário, discricionário e repressivo”. O governo Maduro, aliado do PT, não reconhece o governo Temer, considerando que o impeachment de Dilma foi golpe.

Após tomar posse na última terça-feira, 7, Aloysio chamou a chanceler venezuelana, Delcy Rodríguez, de insignificante, dizendo que nem mesmo em seu país “ela tem muita importância”. A afirmação foi uma resposta a declarações de Delcy feitas pelo Twitter, nas quais ela chama o Brasil de “vergonha mundial” e o governo Temer de “golpista”.

