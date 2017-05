EXPLOSÃO DA VIOLÊNCIA

Cinco fatores que explicam a crise de violência no Rio O drástico aumento da violência observado no Rio de Janeiro nos últimos meses é fruto de fatores como o colapso das UPPs e a crise financeira

Nas últimas semanas, episódios de violência no Rio de Janeiro ganharam os noticiários. Cenas de bandidos armados percorrendo as ruas em plena luz do dia, ordenando fechamento do comércio, entrando em confronto com facções rivais e realizando arrastões indicam que a criminalidade voltou ao patamar dos anos anteriores às Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs). A violência chocou a população, que havia se acostumado à paz experimentada na última década.

“Como passamos por alguns anos de otimismo, o golpe é muito maior. Não apenas não conseguimos chegar aonde queríamos, mas estamos caminhando para uma situação ainda pior”, disse o sociólogo Ignacio Cano, em entrevista à BBC.

O governo destacou a Força Nacional para ajudar a conter a violência no estado. Inicialmente, foi anunciado um reforço de 100 agentes, número que subiu para 300 após críticas. Cano e outros especialistas listaram à BBC alguns fatores que contribuíram para esse retrocesso no combate à criminalidade no Rio.

Colapso das UPPs

As UPPs começaram a ser instaladas no estado em 2008 e, nos primeiros anos de atuação, reduziram drasticamente o índice de criminalidade. O otimismo perdurou até 2016, quando o modelo começou a entrar em colapso.

A decadência foi fruto de vários fatores. Primeiro, o fato de o programa ter foco apenas na capital do estado, e sem englobar regiões periféricas da cidade como a Baixada Fluminense. Isso fez com que os criminosos expulsos das favelas ocupadas se espalhassem por outras regiões onde antes a criminalidade era baixa. Além disso, conforme o número de UPPs foi se expandindo, ficou evidente a dificuldade em ocupar e pacificar favelas mais populosas, como a Rocinha e o complexo do Alemão.

Segundo Cano, o estado se acomodou nos bons resultados do programa e não agiu para que as UPPs fossem “ampliadas, corrigidas, modificadas ou complementadas por novas políticas”. “Os gestores se limitaram a uma expansão quase automática das UPPs e do pagamento de bonificações a policiais”, disse o sociólogo.

Crise financeira afeta a polícia

Segundo Maria Isabel Couto, da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV/DAPP), a crise financeira que afeta o estado aumentou a pressão sobre os policiais militares. Sem verba, os agentes ainda não receberam o 13º salário e as bonificações referentes ao ano passado e trabalham em condições precárias, com coletes vencidos, com viaturas sucateadas e sem verba para gasolina e armas sem manutenção.

Essas péssimas condições de trabalho aumentam a vulnerabilidade dos agentes que enfrentam a violência, resultando num impressionante aumento no número de policiais mortos nos últimos meses. Somente neste ano, já foram 60 agentes mortos. “A sociedade precisa responsabilizar o policial quando ele precisar ser responsabilizado, mas também precisa entender que policiais estão sob extrema pressão e profundo estresse, e que eles também são vítimas desse processo”.

Expansão da criminalidade

Um dos efeitos das UPPs foi distribuir a criminalidade pelo estado, tornando o complexo o combate ao crime. “Antes, a capital sempre acumulava os maiores números de violência. […] A concentração na capital significava que, do ponto de vista da segurança pública, os esforços e o contingente também podiam ser concentrados. Hoje, a violência está muito mais dispersa, e é preciso distribuir esforços, recursos e adotar estratégias mais complexas”, diz Couto.

Fortalecimento das facções criminosas

Recentemente, as facções criminosas do Brasil deixaram de ter um caráter regional e adoraram ambiciosos planos para ganhar perfil nacional. Com isso, as disputas entre as facções aumentaram, bem como as alianças.

“A gestão do crime não respeita fronteiras. O governo federal precisa entender que se trata de uma questão nacional e que é seu dever lidar com isso. Nenhum estado tem condições de dar conta desse controle sozinho”, diz Couto.

Atualmente, a principal facção do Rio, o Comando Vermelho, luta para impedir o avanço da paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) no estado. Isso requer mais verbas dos criminosos para incrementar o armamento. Tal verba é obtida através de assaltos e venda de drogas, o que gera mais violência urbana e confronto com grupos rivais por pontos de venda de drogas.

Segundo a socióloga Julita Lemgruber, coordenadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Cândido Mendes (Cesec), a ação dos criminosos é alimentada pela percepção da crise no estado.

“A criminalidade percebe que há um descontrole na segurança pública, que não há rumo, orientação. […] Você acha que a criminalidade não percebe que o Rio está à deriva, com um ex-governador preso, o mandato do atual correndo risco (referência a acusações de corrupção contra o governador Luiz Fernando Pezão), um Tribunal de Contas que está na cadeia? É uma situação de falta de legitimidade do estado, um estado que está um pouco à deriva, e a criminalidade percebe isso claramente”, diz Lemgruber.

Segundo o antropólogo e especialista em segurança pública Luiz Eduardo Soares, a crise também alimenta o recrutamento de jovens pelo tráfico. Sem oportunidade e perspectiva, muitos jovens são atraídos pelos benefícios oferecidos pelo tráfico, bem como pela sensação de pertencimento a um grupo.

“Mais do que isso, estão em jogo acolhimento, reconhecimento, valorização e pertencimento. […] É possível disputar menino a menino com a fonte de recrutamento criminosa. Disputar significa oferecer pelo menos os mesmos benefícios, com sinal invertido, evidentemente”, diz o sociólogo, citando como exemplo políticas culturais que foram bem sucedidas em muitos países em atrair o jovem e blindá-lo da influência do tráfico.

Política de confronto em detrimento da pacificação

Segundo Lemgruber, o aumento da violência levou a polícia do Rio a deixar de lado estratégias de policiamento comunitário, com vínculos com a população, que fazia parte do programa das UPPs. Nesse contexto, a velha política de operações policiais em favelas, que nunca foi completamente abandonada, voltou a ganhar força.

Com isso o número de suspeitos e inocentes mortos em incursões policiais saltou 120% de 2012 a 2016. “As perdas de vida decorrentes desse conjunto de ações são definidas, cinicamente, como casualties, efeitos colaterais de medidas ‘necessárias’. Como dizia (o ex-secretário de Segurança Pública José Mariano) Beltrame, e outros antes dele: ‘Não se fazem omeletes sem quebrar ovos. […] Eu acrescento: desde que não sejam seus filhos. Os efeitos dessa orientação irresponsável, mesmo criminosa, são trágicos”, diz o antropólogo e especialista em segurança pública Luiz Eduardo Soares.

Fontes:

BBC-Cinco motivos que levaram o Rio à pior crise de segurança em mais de uma década