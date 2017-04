ELEIÇÕES 2018

Ciro Gomes diz que será candidato mesmo com Lula na disputa Em evento, Ciro Gomes diz que sua candidatura depende apenas do PDT e que considera Lula e Geraldo Alckmin seus principais adversários no pleito

O ex-governador cearense Ciro Gomes (PDT) anunciou que poderá concorrer às eleições presidenciais de 2018 mesmo se Lula estiver no páreo. A declaração foi dada na noite do ultimo sábado, 1, na BrazUSC, a maior conferência de estudantes brasileiros no exterior, que este ano ocorreu na Universidade da Pensilvânia, EUA.

O anúncio de Ciro contraria a declaração dada por ele semana passada, quando disse que “não tinha vontade” de se lançar na disputa, caso Lula fosse candidato. Em seu discurso no sábado, Ciro disse que a declaração da semana passada era referente à polarização iminente do pleito com a possível entrada de Lula, de quem foi ministro da Integração Nacional.

“Quem decide a minha candidatura sou eu, e só dependo de uma circunstância: o PDT confirmar meu pleito. Quando digo que não gostaria de ser candidato se o Lula também for, não é uma homenagem propriamente a ele, embora acredite que PT e PDT possam seguir juntos, apesar de nossas diferenças. Mas, se ele for candidato, passionaliza e polariza de tal forma o ambiente que os eleitores terão dificuldade de encontrar meu discurso, centrado em temas que considero sérios, distantes da polarização simplória que ele representa”, disse Ciro.

Atualmente, Ciro considera seus principais adversários na disputa Lula e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB). Ele disse ainda não considerar uma ameaça o prefeito de São Paulo, João Dória (PSDB).

“Estou comovidamente pensando que esta será minha última eleição presidencial e, ganhando ou perdendo, quero deixar um projeto de governo como meu legado. Dória é um farsante que se apresenta como não político, mas já lá no governo (do então presidente) José Sarney (PMDB) era presidente da Embratur, e recebeu várias benesses, com o passar dos anos, dos governos do PSDB. Derrotá-lo numa disputa nacional é moleza; daria uma surra nele. Já o Alckmin, mesmo com o (deputado federal) Jair Bolsonaro (PSC) tirando muitos votos dos tucanos, é muito mais complicado. Ele sai com o apoio de 50% de São Paulo, quase 15% do Brasil”, disse Ciro.

Ciro também falou das declarações dadas na semana passada pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nelson Jobim, que também participou do evento. Em seu discurso, Jobim citou Ciro ao falar que a prisão de Lula impulsionaria a campanha petista. “Lula, preso, elege qualquer um, principalmente o Ciro Gomes”, disse Jobim.

Segundo Ciro, a declaração de Jobim foi uma advertência de que “transformar Lula em vítima de uma perseguição política é tudo o que ele quer agora”. “Não tenho falado com o ex-presidente nos últimos meses, mas não acredito que ele seja preso. Se for, sem culpa formada, possivelmente elegeria mesmo alguém de dentro da cadeia. Se eu aceitaria o apoio dele? É algo para você me perguntar mais para a frente, na campanha”, disse Ciro.

Fontes:

O Globo-Ciro admite ser candidato em 2018 mesmo com Lula no páreo