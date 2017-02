SECRETARIA-GERAL

Citado na Lava Jato, Moreira Franco vira ministro e ganha foro privilegiado Temer recria dois ministérios e nomeia Moreira Franco para Secretaria-Geral da Presidência. Novo ministro é citado 34 vezes na Lava Jato

O presidente Michel Temer assinou na última quinta-feira, 2, uma medida provisória que recria dois ministérios: o Ministério dos Direitos Humanos e a Secretaria-Geral da Presidência. O primeiro será comandado pela desembargadora aposentada Luislinda Valois (PSDB-BA). Já o segundo ficará ao encargo de Moreira Franco (PMDB-RJ), atual secretário-executivo do Programa de Parceria de Investimentos (PPI).

A medida foi assinada na mesma semana em que o Supremo Tribunal Federal (STF) homologou 77 delações premiadas da Odebrecht. Com isso, Moreira Franco, que foi citado em pelo menos uma delação dos executivos da empreiteira, ganha status de ministro e passa a ter foro privilegiado, podendo ser julgado apenas pelo STF.

O ex-vice-presidente de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, citou o nome do peemedebista 34 vezes em sua colaboração com a Operação Lava Jato. Moreira Franco foi acusado pelo executivo de ter recebido dinheiro para defender os interesses da empreiteira. O peemedebista nega irregularidades.

Reforma ministerial

Além de recriar a Secretaria-Geral da Presidência (extinta pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2015) e o Ministério dos Direitos Humanos (extinta por Temer após o corte ministerial em 2016), o presidente anunciou outras alterações nos ministérios.

O deputado Antônio Imbassahy (PSDB-BA) foi nomeado para comandar a Secretaria de Governo e ocupará o posto deixado por Geddel Vieira Lima (PMDB-BA) no ano passado, que caiu sob acusação de pressionar integrantes do governo para obter benefícios legais para um imóvel na Bahia.

O Planalto também fez mudanças no Ministério da Justiça e a pasta passará a ter suas atribuições ampliadas, chamando-se agora Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O tucano Alexandre Moraes, criticado pela condução da atual crise do sistema carcerário, seguirá no comando do ministério.

Com todas as mudanças, o governo amplia o número de ministérios de 26 para 28, contrariando o discurso de Temer que prometeu reduzir pastas ao assumir o poder. Além disso o PSDB, principal aliado do governo, ganhará mais espaço na máquina pública.

