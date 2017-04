ECONOMIA E POLÍTICA

Maia comenta ameaça da CNBB de pregar contra reforma da Previdência Presidente da Câmara diz que se reforma não for aprovada 'são exatamente os mais pobres que serão prejudicados'

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) ameaçou no fim de março levar às missas a pregação contra a reforma da Previdência. A medida foi rebatida neste domingo, 9, pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Leia também: Leitor comenta os protestos contra a reforma da previdência

Em nota, Maia afirmou que, ao contrário do que diz a CNBB, que afirma que a reforma é baseada na “exclusão social”, se não for aprovada, “são exatamente os mais pobres que serão prejudicados”.

O deputado ressalta que “a proposta em discussão na Câmara dos Deputados vai trazer igualdade ao sistema como um todo […] Tanto quanto a CNBB, a Câmara também está preocupada em preservar os direitos dos mais necessitados. A reforma vai acabar com privilégios, e todos se igualam. Inclusive com tetos de aposentadoria que acabam com ganhos milionários”.

Ainda de acordo com Maia, a reforma é positiva porque “políticos e servidores públicos agora terão todos as mesmas regras”.

Em nota divulgada no fim de março, a CNBB afirma que, “buscando diminuir gastos previdenciários, a PEC 287/16 [da reforma] ‘soluciona o problema’ excluindo da proteção social os que têm direito a benefícios”. Além disso, os bispos também criticaram a idade única de 65 anos para homens e mulheres e o fim da aposentadoria especial para trabalhadores rurais, indígenas e quilombolas. “A [reforma] escolhe o caminho da exclusão social”, afirma a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.

Fontes:

Veja - Maia rebate bispos e diz que reforma da Previdência protege pobres