COLUNA ESPLANADA

Começou a batalha O Governo não terá vida fácil na tentativa de aprovação da reforma da Previdência

O Governo não terá vida fácil na tentativa de aprovação da reforma da Previdência. É grande a pressão de entidades importantes contra o projeto, as mesmas que têm boa interlocução com congressistas. Na carta capitaneada pela OAB com apoio de 160 entidades, a ser divulgada dia 14, a entidade informa que o projeto ‘desfigura o sistema de seguridade social’ e ‘dificulta o acesso à aposentadoria e demais benefícios’. O documento destaca, entre outros, o fato de o cidadão precisar contribuir 49 anos para ter acesso à aposentadoria integral e a precarização da aposentadoria do trabalhador rural.

Cova rural

Para um país com boa parte da economia ainda movida a commodities e sustentada no agronegócio, a reforma é tida como um tiro nos trabalhadores do campo e no mercado.

Pressão

O coro aumenta. A Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais protocolou nota técnica na Comissão da Câmara apontando inconstitucionalidades da reforma.

#transparência

A Abraji e Transparência Brasil lançam o site ‘Achados e Pedidos’, ‘maior banco online de pedidos de acesso a informações e respostas de órgãos públicos do país’.

Sisfron turbinado

Apesar das críticas, o Governo federal tenta cuidar das fronteiras ‘abertas’. Começa neste trimestre no Paraná a segunda etapa do projeto Sisfron (Sistema de Monitoramento de Fronteiras), com sede no Centro de Comando e Controle no 33º Batalhão de Infantaria Mecanizada, em Cascavel.

#Monitoramento

A atual está sediada no 28º Batalhão Logístico em Dourados (MS) e abrange a fronteira com Paraguai e Bolívia. Foi construída pela Savis, do grupo Embraer Defesa. A área de proteção da nova frente do programa do Exército vai dos municípios de Guaíra a Barracão (PR) e São Miguel do Oeste (SC), com as fronteiras do Paraguai e Argentina.

História do Brasil

O renomado jornalista Rubens Valente — que escreveu ‘Operação Banqueiro’ — vai lançar pela Cia das Letras o livro ‘Os fuzis e as flechas’. É investigação de dois anos, com mais de 80 entrevistas em 14 mil km de carro em dez estados. Ele revela o massacre oculto de índios — direto e indireto — de diferentes etnias durante o regime militar.

Assa uma aí!

O boa-praça Fabinho do PV, vice da Câmara, tem levado caixas de linguiça de Minas para assar no gabinete, onde serve os colegas. Faz sucesso, mas o cheiro incomoda.

Promoter

Há anos Fabinho promove no apartamento funcional um dos mais concorridos jantares de Brasília, frequentado por frente suprapartidária e até ministros. Certa madrugada acordou e foi de pijama receber o então ministro Alexandre Padilha (Saúde).

Missão Caribe

O novo chanceler Aloysio Nunes terá de comparecer à Câmara para dar explicações sobre a atuação do Itamaraty nas buscas de brasileiros desaparecidos em novembro nas Bahamas. A Comissão de Relações Exteriores também quer ouvir a diretora do Departamento Consular e de Brasileiros no Exterior, Luiza Lopes.

99 x Uber

A 99 chega ao Rio com o POP, serviço de carros particulares. Os cariocas podem pedir um POP no mesmo aplicativo que usam para chamar táxis; são mais de 2 mil motoristas e “placa cinza”. Até o final do ano, a categoria chega a mais dez capitais.

Do rim

A alemã Fresenius lançará a hemodiafiltração de alto volume, a HDF, já utilizada na Europa. Há hoje no País mais de 125 mil pessoas em diálise — 1% usa a nova terapia. Na Espanha, a HDF reduziu em 30% o número de mortes de pacientes renais.

Deu ruim, senadores!

Quinta-feira, Dia Mundial do Rim, pacientes renais, médicos e donos de clínicas vão ao Senado para audiência pública cobrar vossas excelências mais atenção do SUS.

Ponto Final

O senador Cristovam Buarque (PPS-DF) é o autor da PEC 44/2012, e não da 35, como publicamos, que trata da mudança do sistema de escolha de ministros do Judiciário.