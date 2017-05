REFORMA GOVERNISTA

Comissão da Câmara aprova reforma da Previdência Texto apresentado pelo deputado Arthur Oliveira Maia foi aprovado com destaques e proposta segue para plenário da Câmara

A Comissão Especial da Câmara aprovou na noite de quarta-feira, 3, o texto-base da reforma da Previdência apresentado pelo deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), relator do projeto. Com 23 votos a favor e 14 contra, o parecer do relator seguirá para votação em plenário e precisará do apoio de 308 dos 513 deputados para ser encaminhado ao Senado.

Ficou estabelecido no texto da reforma a idade mínima de 65 anos para homens e de 62 anos para mulheres para aposentadoria integral pelo INSS. O tempo mínimo de contribuição ficou estabelecido em 25 anos, enquanto o tempo máximo (para aposentadoria integral) ficou em 40 anos. A proposta também inclui uma regra de transição para quem já está no mercado de trabalho.

Após a votação, o presidente Michel Temer comemorou a aprovação da reforma na comissão especial e afirmou por meio do seu porta-voz, Alexandre Parola, que o resultado mostra o reconhecimento dos parlamentares da urgência do tema. “Se não reformarmos hoje, pagaremos amanhã o elevado preço de adiar decisões fundamentais”, disse Parola.

Votação tensa

Poucas horas antes do início da votação, o relator Arthur Maia fez mudanças no parecer com a inclusão de destaques (alteração no texto do relator). É o caso da inclusão dos policiais legislativos federais na mesma regra de aposentadoria dos policiais federais – eles poderão se aposentar com idade mínima de 55 anos.

No entanto, os agentes penitenciários, que também tinham sido incluídos na regra dos policiais federais, acabaram ficando de fora das regras especiais e um grupo de agentes revoltados invadiu a sessão. A invasão foi reprimida por agentes da polícia legislativa com bombas de efeito moral e spray de pimenta. Além disso, houve constante discussão entre parlamentares governistas e da oposição. A sessão chegou a ser suspensa por três vezes ao longo do dia.

Apesar da resistência, Arthur Maia espera que a proposta seja aprovada no plenário da Câmara. “Os partidos que compõem a base do governo, praticamente todos, exceto os menores, que vamos procurar conversar, mas os partidos que encaminharam favoravelmente são já votos suficientes para que aprovemos a reforma no plenário”, afirmou o deputado ao fim da sessão, que durou mais de oito horas.

Fontes:

Estado de S. Paulo-Reforma da Previdência é aprovada em comissão e avança na Câmara

G1-Comissão especial da Câmara aprova texto-base da reforma da Previdência