Comissão do Senado vota reforma trabalhista nesta terça Votação servirá para medir a força política do governo no Congresso após o escândalo da JBS

Abalado por escândalos de corrupção, o governo do presidente Michel Temer será submetido a um teste de força política nesta terça-feira, 30, na votação da reforma trabalhista pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.

A meta do governo é aprovar o texto na comissão o mais rápido possível e levar o projeto para votação em plenário ainda esta semana. Para isso, o governo cogita selar um acordo com líderes de bancadas da Casa para que seja votado e aprovado um requerimento de urgência para a votação da reforma.

O plano é complexo, já que o próprio presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), é a favor de manter o cronograma original da votação. No entanto, o Planalto pretende arriscar a estratégia, pois crê ser necessário dar um sinal robusto de avanço ao mercado após a crise gerada pela delação da JBS.

O Planalto tem como trunfo um acordo selado no início deste mês entre o governo e a oposição, que determinava que a reforma seria votada por três comissões, dando assim um trâmite mais lento e mais debatido à proposta no Senado. A previsão era de que a reforma iria a julgamento na segunda quinzena de junho.

O governo argumentará que partidos de oposição, como PT, PCdoB e Rede, descumpriram este acordo ao impedir a leitura do relatório do projeto em uma sessão da semana passada. Nela, os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Ataídes Oliveira (PSDB-TO) tiveram uma agressiva discussão após a oposição tentar, sem sucesso, impedir a leitura do relatório.

A aposta do governo é alimentar o embate com esses partidos, para reforçar o argumento de quebra de acordo, abrindo caminho para levar o texto ao plenário o mais rápido possível. O responsável pela articulação do plano é Romero Jucá (PMDB-RR), o líder do governo no Senado.

Fator Renan

Um parlamentar que pode complicar os planos do governo é Renan Calheiros, líder do PMDB no Senado. Renan vem atuando como oposição desde que deixou a presidência do Senado para assumir o posto de líder do partido na Casa. Ele já articulou votação contrária aos principais projetos do governo, como a lei de terceirização e atualmente trabalha para impedir a aprovação das reformas trabalhista e da Previdência.

Parlamentares peemedebistas fiéis a Temer articulam para destituir Renan da liderança do partido. No momento, 14 senadores planejam votar contra a orientação de Renan em propostas enviadas ao Congresso pelo Planalto. O número seria o bastante para que haja troca de comando no partido.

Cada vez mais isolados dentro do PMDB, Renan conta com poucos aliados. Um deles é Eduardo Braga (PMDB-AM), que há duas semanas tentou segurar Renan no cargo realizando um abaixo-assinado em apoio ao senador. A tentativa foi em vão, pois faltou adesão. Na semana passada, peemedebistas tentaram convencer Renan a ceder e afinar o discurso com o Planalto. A tentativa também foi em vão. Renan respondeu que “não está disposto a aceitar canga”, em referência às cangalhas usadas nos animais de carga.

