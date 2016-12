SAÚDE

Como diferenciar zika, chikungunya e dengue As três infecções transmitidas pelo mosquito Aedes aegipti causam reações parecidas, mas há formas de diferenciá-las com base nos sintomas apresentados

Um novo balanço do Ministério da Saúde (MS) divulgado nesta terça-feira, 24, aponta 739 casos de microcefalia no país, concentrados em estados do Nordeste. Na semana passada, o MS informou que o surto da doença pode estar relacionado à infecção pelo vírus zika em grávidas durante o primeiro trimestre de gestação.

O vírus zika é comumente confundido com dengue e chikungunya, três infecções que circulam simultaneamente no Brasil desde abril de 2015. As três doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegipti e provocam reações parecidas nos pacientes. No entanto, há formas de diferenciá-las com base nos sintomas apresentados.

Dores nas articulações

Zika, chikungunya e dengue podem provocar febre, dores de cabeça, dores nas articulações, enjoo e exantema (manchas vermelhas pelo corpo). Mas o principal sintoma da chikungunya são as fortes dores nas articulações, que se manifestam especialmente nas articulações dos pés e das mãos, como dedos, tornozelos e pulsos.

Essas dores, causadas por um processo inflamatório, podem ser acompanhadas de edemas e rigidez. É possível sentir esse tipo de dor, chamada de artralgia, na dengue e no zika também, mas segundo pesquisadores do Instituto Fiocruz, no Rio, a diferença está na intensidade. O paciente com chikungunya apresenta dores agudas que dificultam suas atividades cotidianas e prejudicam a qualidade de vida. Segundo um estudo do Instituto Pasteur com pacientes sul-africanos, dores intensas persistiram nas articulações de alguns pacientes de 3 a 5 anos após a fase aguda da infecção de chikungunya.

Febre

Quanto à febre, dengue e chikungunya fazem a temperatura subir rápido, logo nas primeiras 24 horas após a infecção, geralmente acima de 39ºC. Já os pacientes com zika apresentam febre baixa ou permanecem afebris. Os sintomas do vírus zika costumam ser leves e muitas vezes o paciente nem sabe que está infectado. Entretanto, um sintoma considerado uma marca da doença e que tende a aparecer logo nas primeiras 24 horas são as manchas vermelhas espalhadas pelo corpo que coçam intensamente. Há relatos de pacientes que não conseguem dormir por causa da coceira intensa.

Olhos vermelhos

Um dos sintomas clássicos da dengue é dor e vermelhidão nos olhos. Enquanto pacientes com zika ou chikungunya também podem apresentar olhos vermelhos, a dengue é a única que provoca dor também.

A dengue é considerada a mais perigosa das três infecções pelo número de mortes que provoca – 693 no Brasil apenas este ano. Entretanto, o zika é o único dos três que tem sido relacionado a complicações neurológicas.

Não existe uma vacina para nenhuma das três doenças, portanto o melhor remédio é o combate ao mosquito Aedes aegipti e o uso de repelente.

