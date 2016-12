UBER X TÁXI

Confissões de um motorista do Uber Colunista Claudio Schamis assume o volante

Vamos direto ao ponto. Certo ou errado? Na minha humilde opinião, mais do que certo. E sim, eu sou motorista do Uber.

Mas não é por ser motorista do Uber que acho que é certo e pronto.

O Uber foi uma luz no fim do túnel que surgiu e tirou várias pessoas do desemprego, ou fez pessoas terem como complementar a renda. Eu diria até que o Uber é o meu “Bolsa Família”, mas com um grande diferencial: aqui se trabalha para isso. E muito. É lógico que o quanto se trabalha varia de pessoa para pessoa. Aqui você é seu patrão.

O Uber, diante da incompetência governamental, veio como a única solução para ajudar quem quer vencer a crise e que com isso conseguir pagar as contas e ainda sobrar algum cascalho. Trabalha-se muito, vou repetir. Eu, por acaso, tenho trabalhado de 14 a 18 horas por dia. Todos os dias. De domingo a domingo. Acabaram os fins de semana, feriados nem se fala. Netflix e minhas séries que amo, só em sonho. Televisão? Também não faz mais parte da minha vida — o que me deixa saudoso e me faz lembrar da Maju, a menina do tempo do Jornal Nacional. Nos falávamos todos os dias. Agora, para saber do tempo, só ouvindo a CBN ou acessando o Climatempo pelo celular. Mas não é a mesma coisa.

Me perguntam: Mas você não para? Até paro, e nos intervalos entre uma corrida e outra procuro ler um jornal, um livro, até porque tenho uma página literária a zelar e uma coluna de crônica política para alimentar.

E a vida pessoal? Essa aí tá suspensa no momento. Tanto que na semana passada, depois de completar 38 dias a bordo do Uber, minha esposa ligou para o meu celular e me pediu para enviar uma foto minha para se lembrar do meu rosto. É sério.

A revolta dos taxistas

Lembro que foi no meu terceiro dia de Uber que os taxistas causaram aquele caos no trânsito do Rio, fazendo o tal protesto que parou a cidade. E que foi um tiro no pé. Pessoas que nunca tinham ouvido falar da Uber passaram a conhecer. Foi a propaganda mais barata que uma empresa podia ter feito sem fazer nada.

Não existe razão para essa revolta. Se eles pagam isso ou aquilo não é porque não queremos pagar e sim porque não nos foi imposto pagar. Sei que uma autonomia é cara. Mas sei também que o investimento para estar na Uber também não é barato. Isso até criou um mercado novo. O de aluguel de carros oferecido por pessoas físicas. Eu, por exemplo, pago R$ 3.600/mês pelo aluguel do meu carro.

Então, que a prefeitura, o sindicato dos taxistas e os responsáveis pelo Uber aqui no Rio de Janeiro entrem num acordo como foi feito em São Paulo, mas que mesmo assim não agradou aos taxistas. Aí então eu vou dizer: paciência!

Mas essa rixa dos taxistas não é uma rixa de uma classe unida, todos juntos e misturados. Muito pelo contrário. Têm é muito taxista migrando para a Uber. Quem realmente não está gostando são os “mafiosos” que detêm mais de uma autonomia e que estão vendo de uma hora para outra seu negócio ganhar algum risco. Esses estão perdendo clientes.

O que infelizmente muitos taxistas não percebem é que existe mercado para todos trabalharem em harmonia. E que basta eles mudarem a forma de agir, de tratar o passageiro, que isso tudo vai acabar. Mas eles insistem em trabalhar da forma deles, escolhendo passageiros, escolhendo destinos e muitas vezes sendo grosseiros a ponto de mandar um passageiro descer só porque ele pediu que ele corresse menos — fato que me foi contado por um passageiro que embarcou no meu Uber.

Aliás, o Uber é um divã sobre rodas.

Escutei conversas muito engraçadas, confissões de amor, confissões de adolescentes, planos para ficar com tal garoto. Fofocas aos montes. E reclamações de passageiros contando suas experiências com os amarelinhos, aos quais nós, uberistas, chamamos de “Fandangos”, dizendo que nunca mais iriam pisar num táxi amarelo. Adultos, jovens, adolescentes e pessoas da terceira idade. Entra de tudo no Uber. Pessoas humildes, pessoas arrogantes que acham que o fato de você estar atrás de um volante faz de você um ser inferior a eles. Pessoas bacanas que saem do Uber desejando sorte e torcendo por você e agradecendo pelo seu serviço.

Emplaquei muitas conversas. Em outras fui um mero ouvinte, já que a pessoa não dava brecha para nenhum aparte. Muitos perguntavam como estava sendo minha experiência no Uber e sempre contavam a deles também. Muito entram calados e saem calados. Obrigado? Pra quê? Pra quem? Semana passada peguei uma passageira num lugar muito sinistro, no bairro da Saúde, uma adolescente muito simpática e falante. Na hora de saltar, abri a porta pra ela e falei: “Se apenas uma parte das passageiras fosse simpática como você…Você merece 10 estrelas.” (existe uma avaliação que fazemos do passageiro, assim como existe uma deles para nossos serviços). Ela na hora abriu um sorriso e falou: “Me dá um abraço aqui… me dá um beijo”.

Uberismos

E vamos combinar: falam-se alguns dialetos dentro de um Uber. Uma dessas conversas me chamou a atenção, pois a cada quatro palavras faladas três eram: “tipo assim, se ele quiser, tipo assim, falar comigo, tipo assim..”. E de tipo assim em tipo assim, percorri quatro quilômetros.

Semana passada, no dia das mães – sim, dei um jeito de ver minha mãe de manhã – quem entra no meu Uber? Cora Ronai. Depois de dizer que era uma honra tê-la a bordo, começamos a conversar. Eu disse que já tínhamos nos conhecido em uma Bienal. Disse que era o Schamis da Viciados em Livros. Aí ouvi: “Ah… adoro sua página”. Pra que, né?

E na última sexta-feira quem entra no meu carro? Michel Melamed e Bruna Linzmeyer. Foi uma corrida muito doida. No meio do percurso Michel começou a querer conversar comigo em inglês. E ele ainda falava com um sotaque meio alemão. Foi engraçado. E dois pedidos dele: Calar a boca da mulher do Waze e tirar um jazz que estava tocando no rádio. Fomos ouvindo a play list dele, do celular dele.

Posso dizer que em tão pouco tempo já deu para perceber como o ser humano é. E confesso que fiquei assustado. Tanto quanto aos passageiros como aos outros motoristas. E tirei uma conclusão: o ser humano precisa urgentemente se reinventar. É claro, existem as exceções, mas estas não garantem o sucesso e a sobrevivência da raça humana.

PS: Também faço transporte particular, até porque ficar só no Uber Black tá ficando difícil. Mas ainda é um bom negócio. Pois o mais importante é que estou trabalhando e trazendo dinheiro para dentro de casa. Isso não tem preço.