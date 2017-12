DESPESAS E RECEITAS

Congresso Nacional aprova Orçamento de 2018 A previsão de gastos é de R$ 3,57 trilhões, incluindo o refinanciamento da dívida pública

Após quase duas horas de discussão, o plenário do Congresso Nacional aprovou na noite desta quarta-feira, 13, o projeto de Lei Orçamentária Anual para 2018. A previsão de gastos é de R$ 3,57 trilhões, incluindo o refinanciamento da dívida pública no valor de R$ 1,16 trilhão.

O Orçamento para 2018 prevê a destinação de R$ 1,716 bilhão para o Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha, criado para custear as campanhas eleitorais do próximo ano com dinheiro público.

O projeto de Lei Orçamentária Anual já tinha sido analisado e aprovado no fim da tarde desta quarta pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso.

A proposta de Orçamento, que agora segue para sanção presidencial, é a primeira aprovada após a vigência da emenda constitucional que estabeleceu um teto de gastos públicos, limitando as despesas à inflação do ano anterior pelos próximos 20 anos.

O texto aprovado prevê um déficit primário de R$ 157 bilhões para o próximo ano. Aprovada anteriormente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) previa um déficit de R$ 159 bilhões.

A proposta inclui ainda uma previsão de crescimento de 2,5% do PIB e fixou o salário mínimo em R$ 965 (R$ 28 a mais do que o valor atual).

Parlamentares da oposição criticaram alguns pontos do projeto, como a PEC do Teto de Gastos. Já o relator do texto, Cacá Leão, defendeu a garantia de mais investimentos na educação, na saúde e na segurança pública. “Acho que esta Casa, o Congresso Nacional, demonstrou maturidade suficiente e importância de a gente fazer um Orçamento, construir um Orçamento com a maior realidade possível e a maior condição de execução ao longo do ano de 2018”, disse em referência ao congelamento das despesas.

