Conheça as propostas de Marcelo Crivella para a prefeitura do Rio Confira seis pontos do plano de governo do candidato a prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella

Após a apuração de todas as urnas das eleições no Rio de Janeiro neste domingo, 2, foram confirmados no segundo turno da disputa pela prefeitura os candidatos Marcelo Crivella (PRB) e Marcelo Freixo (PSOL). De acordo com a Justiça Eleitoral, Crivella teve 842.201 votos, o equivalente a 27,78% dos votos válidos, enquanto Freixo recebeu 553.424 votos, correspondente a 18,26% dos votos.

Logo após a confirmação da ida ao segundo turno, Crivella declarou em entrevista coletiva que fará alianças para chegar à prefeitura. “Política se faz com parcerias”, disse o candidato do PRB. No entanto, descartou qualquer aliança com o PMDB, partido do atual governo.

O bispo licenciado Marcelo Crivella, de 58 anos, alcançou seu primeiro cargo político em 2002, quando virou senador pelo RJ (na época filiado ao PL), com 3,5 milhões de votos. A primeira candidatura para a Prefeitura do Rio de Janeiro foi em 2004, quando terminou em segundo lugar.

Em 2006, fundou, junto com o então vice-presidente da República José Alencar, o PRB. Concorreu ao governo do estado, mas ficou em terceiro lugar. Em 2008, Crivella se candidatou à prefeitura novamente, terminando em terceiro lugar. Em 2010, se reelegeu ao Senado, também pelo PRB. Em 2012, se tornou ministro da Pesca de Dilma Rousseff. Deixou o governo em 2014 para se candidatar ao governo do estado e perdeu no segundo turno para Luiz Fernando Pezão (PMDB). Confira seis pontos do programa de governo de Marcelo Crivella.

Segurança Pública: Garantir a presença de 80% do efetivo da Guarda Municipal em ações de policiamento comunitário e vigilância ostensiva da cidade até o final de 2018. Outra meta é aumentar em pelo menos 20% o número de câmeras de vigilância (até 2020) e promover uma PPP (parceria público-privada) para ampliar e modernizar a estrutura de iluminação pública da cidade, com previsão de conclusão dos investimentos até o final de 2019.

Saúde: Criar o programa “Clínica de Especialistas”, dedicado ao atendimento de “especialidades médicas”, com a construção de 20 unidades de saúde até o fim de 2020. Pretende municipalizar 16 UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) administradas pelo estado, além de realizar um mutirão de cirurgias em 2017 e ampliar em até 20% o número de leitos em hospitais municipais até 2018.

Transporte: Pretende concluir as obras do BRT e estuda a possibilidade de expandir o sistema até o centro da Ilha do Governador, Zona Norte da cidade, até 2020, além de exigir das concessionárias um aumento de 20% da frota até 2018. Aumentar para três horas o prazo de utilização do Bilhete Único Carioca, que atualmente é de duas horas e meia, recolhimento de ISS (Imposto sobre serviços) para o aplicativo Uber e reduzir o número de radares na cidade. Outra meta é interromper a racionalização de linhas de ônibus.

Educação: Seguir o modelo de Belo Horizonte e estabelecer uma PPP para criar 20 mil novas vagas em creches e 40 mil novas vagas em pré-escolas até 2020, em que o parceiro privado é responsável pela construção e manutenção administrativa das unidades e a prefeitura pela parte pedagógica e pela merenda escolar. Investir na qualificação dos professores através de parcerias com universidades e organizações do terceiro setor.

Emprego: Criar o programa “Oficina para o Emprego” para a capacitação e profissionalização, em conjunto com o sistema S (Senai, Senac, Sesc) e intercâmbios internacionais, com a criação de 20 oficinas até 2019, pretendendo gerar 40 mil vagas de trabalho com direito a bolsa e estágio de 6 meses.

Saneamento: Firmar uma parceria entre Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza Urbana) e a Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos) para solucionar os problemas de saneamento e limpeza urbana das 20 principais comunidades do município até o final de 2019.

