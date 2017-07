'REI DO ONIBUS'

Conheça o império do empresário Jacob Barata Preso por suspeita de pagar propina a políticos fluminenses, Barata detém poder e influência que vão muito além do que possa suspeitar um desavisado passageiro

A cúpula do sistema de transportes do Rio de Janeiro entra na mira da Polícia Federal. Do amplo salão da superintendência da PF, localizado na Praça Mauá, no Centro do Rio, saiu a determinação para o cumprimento de oito mandados de prisão expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, com base em investigações do Ministério Público Federal e da própria Polícia Federal. Além do empresário Jacob Barata Filho – preso no fim de semana no saguão de embarque do Aeroporto Internacional – também foram expedidos mandados de prisão contra Lelis Teixeira, ligado à Federação dos Transportes do Rio, e Renato Onofre, ligado ao Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro (Detro). Outras seis pessoas foram presas e duas estão foragidas.

Preso por suspeita de pagar em torno de R$ 260 milhões em propinas a políticos fluminenses – conforme delações premiadas do doleiro Álvaro Novis e do ex-presidente do Tribunal de Contas do Rio Jonas Lopes – Jacob Barata Filho detém poder e influência que vão muito além do que possa suspeitar um desavisado passageiro, usuário de uma de suas linhas de ônibus. Ele é dono de um verdadeiro oligopólio de empresas de transporte coletivo que praticamente controlam o serviço no Rio de Janeiro. Certo? Certo. Mas não é somente isso. Barata também é banqueiro e sócio fundador do Grupo Guanabara.

Livre concorrência?

Num mercado aparente aberto à livre concorrência entre diversas transportadoras de passageiros, o Grupo Guanabara é dono – ou tem participação societária – das seguintes empresas: Alpha, Braso-Lisboa, Dedo de Deus, Estrela, Fácil, Ideal, Jabour, Mathias, Montes Brancos, Normandy do Triângulo, Nossa Senhora do Amparo, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Penha, Pendotiba, Sampaio, Tijuca, Transurb, Única Petrópolis, Verdun, Vila Real, Salineira e ainda 1º de Março e 19 de Fevereiro.

Mas não é só isso. O grupo atua com linhas de ônibus em São Paulo, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba e Piauí. A frota completa supera a marca dos 4.200 ônibus distribuídos em cerca 30 empresas, além de um banco, concessionárias, uma operadora de turismo, hotéis, hospitais e imóveis.

Nada contra o acúmulo de riqueza ou o sucesso administrativo de um grupo empresarial – desde que ele não tenha se valido dos mesmos recursos e artimanhas usados pelas JBS, por exemplo. E é justamente isso que a PF investiga. Promissórias do conluio entre o Grupo Guanabara e a classe política fluminense podem sobrar novamente para o grupo do ex-governador Sérgio Cabral – que teria recebido R$ 122,8 milhões em propinas entre 2010 e 2016 – e resvalar também em ex-governadores, secretários, deputados estaduais e vereadores. “Sempre que havia reajuste das passagens, cada membro da organização criminosa recebia um ‘prêmio’. É um dos esquemas criminosos mais antigos do Rio e um dos mais maléficos porque prejudica a população de baixa renda, que paga tarifas caras”, disse o procurador da República Eduardo El Hage. Ele ressalvou que ainda não é possível afirmar que o esquema alcance integrantes da gestão Pezão.

Outros segmentos a se investigar

No site da empresa Libercard – braço do grupo que opera cartões de vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios corporativos – estão grafadas como sendo os Valores da companhia palavras como Inovação, Transparência, Credibilidade, Ética, Excelência, Integração e Responsabilidade Social. A investigação mais profunda dos federais pode destruir esse arsenal de boas intenções. Tudo indica que o Grupo Guanabara será a JBS da vez. Mesmo que no âmbito fluminense.

Depois de investigar o segmento de proteína animal, e embarcar agora contra os transportes coletivos, a instituição policial – que enfrenta dificuldade de obtenção de verbas justamente por causa da Operação Lava-Jato – não afirma, mas sinaliza que outros setores podem cair em sua alça de mira. Nos corredores da Praça Mauá, fala-se fortemente em medicamentos.

Seria um bom remédio. Com efeitos colaterais.