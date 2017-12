IDEIAS AUTORITÁRIAS

Conservadorismo avança na sociedade brasileira Palanque virtual das redes sociais, somado à desilusão com o cenário político e o medo da violência faz avançar o conservadorismo no Brasil

“Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra (…), o meu voto é sim”. Assim concluiu seu voto a favor da abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff o deputado federal Jair Bolsonaro. Brilhante Ustra, o homenageado, foi chefe do DOI-CODI, o sinistro órgão da ditadura de 1964 responsável por perseguir, torturar, extrair informações e, em centenas de casos, eliminar pessoas consideradas ameaças ao regime militar.

Segundo colocado na maioria das pesquisas sobre as eleições presidenciais de 2018, atingindo entre 13% e 18% das intenções de voto, Bolsonaro tornou-se conhecido por apoiar medidas radicais como a pena de morte, a liberação da compra e porte de armas por civis e a redução da maioridade penal.

O deputado é um dos principais nomes entre os mais conservadores do Congresso. Costuma usar seus minutos no plenário para falar, entre outros, contra o que chama de “doutrinação de gênero” nas escolas, referindo-se aos projetos do Ministério da Educação que propunham a discussão de questões relacionadas ao machismo e à homofobia nas salas de aula.

E o deputado não está só. De acordo com o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), o Congresso eleito em 2014 é, “seguramente, o mais conservador do período pós-1964”. Não por menos, questões que conheceram avanços nos anos 2000, como a legalização do aborto em determinados casos, voltam à pauta e podem retroceder.

Violência e moralismo

Segundo uma outra pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Datafolha, o medo da violência é a principal razão para explicar a atual propensão do brasileiro a ideias autoritárias.

Vivendo numa realidade extremamente violenta – acontecem cerca de 60 mil homicídios ao ano no Brasil, e 50 milhões de adultos conheceram ao menos uma pessoa que foi assassinada – muitos vêm soluções em medidas que restringem, e não que alargam, os direitos humanos, conferindo mais poder às polícias, por exemplo, ou instituindo a pena de morte.

Este ideal revanchista de justiça que encontra-se resumido num dos bordões da onda conservadora, o de que “bandido bom é bandido morto”. Mas não só em questões de segurança pública o brasileiro tem pendido ao moralismo.

Em contraposição aos avanços logrados pelos ativistas LGBT e feministas nos últimos anos, um levantamento da agência Hello Research mostrou que 49% dos brasileiros são contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo; quanto ao aborto, de acordo com o Instituto Locomotiva de Pesquisa, 62% dos brasileiros seriam contra sua descriminalização.

Já segundo o Ibope, 7 em 10 brasileiros assumem já ter feito declarações discriminatórias como “mulher tem de se dar ao respeito”, “não sou preconceituoso, tenho até um amigo negro” e “pode ser gay, mas não precisa beijar em público”. O machismo, segundo a pesquisa, é o preconceito mais praticado no país.

Para José Álvaro Moisés, professor de Ciência Política da USP, uma camada da população sempre cultivou ideias reacionárias, mas, agora, encontrou meios para expressá-las.

Em entrevista ao jornal alemão Deutsche Welle (DW), explicou que “qualquer sociedade contemporânea complexa e desigual, como é o caso do Brasil, tem uma multiplicidade de interesses que estão escondidos e passam a se debelar publicamente, gerando uma série de conflitos”.

O filósofo Mario Sergio Cortella concorda com o professor. Em entrevista ao mesmo periódico, avaliou que “as mídias sociais favoreceram, sim, o despontar de um palanque” para ideias extremistas.

“Antes, era preciso, para se manifestar, algum poder mais presente ou a disponibilidade de uma tribuna mais socialmente evidente. Agora, como efeito colateral da democratização da comunicação, temos o adensamento da comunicação superficial, na qual todos têm alguma opinião sobre algo, mas poucos têm fundamentos ponderados para iluminar as opiniões”.

O palanque virtual, somado à desilusão do eleitor com o cenário político atual e o medo da violência, são os ingredientes para o surgimento de um líder autoritário como Bolsonaro, conclui o professor Álvaro Moisés.

“Se essa tendência de descrença e rejeição [à política] permanece por muito tempo, essas pessoas que se sentem desrespeitadas começam a formar uma base social a favor de posições autoritárias”.