REFLEXO DA CRISE

Consumo de arroz e feijão aumenta no Brasil Alta da demanda tem sido impulsionada pela crise econômica

A crise econômica tem impulsionado o consumo de arroz e feijão no país. As informações são do analista de mercado Vladimir Brandalizze, da Brandalizze Consulting, consultoria de Curitiba.

O aumento do consumo do tradicional prato de arroz e feijão se deve principalmente à alto do desemprego e à queda da renda, aliados também aos preços mais acessíveis desses produtos. Ainda de acordo com o especialista, as novas regras do cartão de crédito, que dificultam a rolagem de dívidas no crédito rotativo, também contribuíram para a elevação da demanda.

Em maio, o consumo médio per capita de arroz é de 3,5 quilos. Já o de feijão é de 1,5 quilos.

Os preços dos produtos na lavoura também são um indicativo de que a demanda está boa. Os preços do arroz têm se mantido entre R$ 37 e R$ 43 por saca nas lavouras mesmo no final da safra, quando ocorre um aumento da oferta no mercado. No ano passado, a saca chegou a R$ 60.

O valor do feijão está entre R$ 130 e R$ 180 por saca — preços que também têm sido sustentados pela demanda. A escassez do produto em 2016 fez com que os preços chegassem a R$ 600.

No varejo, o saco de cinco quilos de arroz custa entre R$ 9 e R$ 23. Já o pacote de um quilo de feijão custa entre R$ 3,50 e R$ 6.

A produção de arroz tem crescido em alguns estados, como no Rio Grande do Sul, que neste ano deve produzir 1 milhão de tonelada a mais do que no ano passado, e no Mato Grosso, onde o plantio de milho foi substituído pelo de arroz por alguns agricultores.

