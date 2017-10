Conta de luz mais cara: Governo estuda mudar regra de bandeiras

AUMENTO DE TARIFA

24 out, 2017

Com discussão sobre o tema realizada nesta terça-feira, 24, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deve anunciar ainda na quarta-feira, 25 a revisão no processo de acionamento de bandeiras tarifárias, o que poderá resultar em aumento no preço da “conta de luz” para o consumidor final já em 2018.

O grande vilão desta história – além do Governo, claro – é o quadro quase permanente de chuvas fracas e reservatórios baixos, cenário que leva ao acionamento das usinas termelétricas do Sistema.

A discussão sobre o tema é antipática mas, ao que parece, necessária. Se bem que o Governo merece um puxão de orelhas por anunciar no início deste ano que tudo seria diferente.

Não foi.

Setor já esperava falta de chuvas

A metodologia atual considera o valor do Custo Marginal de Operação (CMO) para o mês seguinte. Para o diretor geral da agência, esse valor é muito volátil e não contabiliza o nível de armazenamento. Romeu Rufino aposta que a solução será abrir uma audiência pública para reavaliar o instrumento da bandeira tarifária. “Isso teria evitado, por exemplo, uma bandeira verde como a observada em meados do ano, quando já se esperava uma hidrologia desfavorável durante o período seco e um forte consumo dos reservatórios”, reclamou. A nova metodologia, segundo ele, deve entrar em vigor no ano que vem.

A Aneel avalia que a receita resultante das cobranças adicionais de bandeiras tarifárias não será suficiente para cobrir os custos extraordinários com o risco hidrológico e a geração termelétrica que se observa neste ano, “o que tende a influenciar os reajustes tarifários do próximo ano”, avisa a agência.

Diante do cenário de falta de chuvas somado a reservatórios quase secos e a consequente elevação dos preços das tarifas no curto prazo, o risco hidrológico – de não haver água suficiente para garantir o suprimento de eletricidade levando ao acionamento de outras matrizes de energia – custou R$ 7,6 bilhões somente nos primeiros oito meses de 2017. Mas a tendência é de crescimento considerável e expressivo do custo nos próximos meses.

Governo rezou todas as orações para São Pedro

De janeiro a agosto, a arrecadação com as bandeiras – R$ 1,78 bilhão – não chegou nem perto do valor citado há pouco. Não são boas notícias para o orçamento de nosso leitor. E nem mesmo o acionamento da bandeira vermelha patamar 2 até o fim do ano – o que certamente acontecerá – seria suficiente para cobrir todo o custo.

Tudo isso porque o Governo concentrou suas orações diante da imagem de São Pedro. E não foi atendido. E mais, não praticou o acionamento das bandeiras tarifárias considerando o médio prazo, preferindo enxergar um horizonte curto. Talvez com medo de se tornar mais impopular do que já é. Foi seu maior pecado.

Para 2018, o Governo terá de deixar de lado os números das pesquisas de popularidade e buscar ser minimamente responsável. E vai fazer o que não quer: o consumidor levará um choque ao receber as próximas contas de energia elétrica.