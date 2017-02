GRITA BRASIL

A conta, por favor! Até 2025 pode preparar o bolso e começar a ir para o shopping para aproveitar o ar condicionado, porque a conta de luz é bem salgada: R$ 62,2 bilhões

Quem não desconfiou é mais ingênuo do que imaginei. Não existe almoço grátis. Ainda mais vindo de um governo com as siglas do PT à época. Mas o povo que continua burro em sua maioria viu o presente de Dilma como uma coisa boa. A conta de luz vai baixar. Como assim baixar? Nossa a Dilma é uma mãe. Cá entre nós, nem madrasta faria isso.

Muitos comemoraram. Muitos talvez até mataram seus “gatos” e passaram a pagar a conta com muito orgulho e muito amor. Afinal a “mãe” Dilma baixou a conta de luz. Vamos comprar ar condicionado, ventilador, tudo que temos direito. A conta tá barata pra caramba.

Ledo engano, né?

Inconstitucional ou não, a questão é que nós vamos pagar pela “bondade” da Dilma. Todos nós. Mesmo os que nunca a colocaram lá. Mesmo os que sempre disseram para que todos tomassem cuidado.

Eu acho que essa conta deveria ser dividia somente entre os eleitores da Dilma. Simples assim. Agora, fazer uma parcela da população que não deveria entrar nesse ratatá pagar por um erro estúpido é muita sacanagem. Aliás, palavra essa que fica sempre no topo quando se trata de PT & Cia.

Mas não tem como, até 2025 pode preparar o bolso, ligar menos o ar condicionado, começar a ir para o shopping aproveitar o ar e de preferência indo de Uber – se puder me dar uma força chama o meu – pois o estacionamento nos Shopps estão também pela hora da morte, passar a usar mais o ventilador, quando não for suportável fazer acampamento em um quarto somente, afinal onde dormem 2 podem dormir a família toda inclusive o cachorro, fazer jantares mais românticos à luz de vela. E por aí vai.

A conta é bem salgada, R$ 62,2 bilhões.

Tem coisas que o governo não deveria se meter. Ou se se metesse que tivesse certeza de que a coisa ia dar certo. Ou que pelo menos a conta não chegasse para quem não tem culpa da asneira feita.

Mas não tem jeito né? Vamos reclamar com quem? Com o Papa?

Só nos resta passar o cheque. Obrigado Dilma por mais isso.

Mas queria saber de você, eleitor e defensor do PT acima de qualquer coisa, gostou da novidade? Não está nem aí? Se não estiver, paga a minha conta de luz então.

Cartas para a redação! Mas vou logo avisando, não tenho medo de cara feia.

A escolha de Temer!

Agora é oficial. Alexandre de Moraes é o novo ministro do STF. Indicado pelo presidente Michel Temer, Moraes ocupará o lugar de Teori Zavascki.

Sabatinado na CCJ presidida por Edison Lobão que é investigado pela Lava-Jato, Alexandre passou, mas faltava a aprovação do Senado que ocorreu hoje (ontem) onde ele foi aprovado.

Só me resta pedir a Deus que ilumine muito o novo ministro em suas decisões e que ele saiba sentir o seu limite e até onde ele pode ou não julgar um caso. Afinal, uma CCJ que tem o seu presidente sendo investigado, um país que tem o seu presidente com o nome na boca do sapo, onde um chancela a indicação do outro em uma decisão séria que é a escolha de um novo ministro para ocupar a mais alta corte do país, só mesmo pedindo a Deus, porque se fossemos avaliar por outro ângulo, acho que em nenhum país decente isso aconteceria. Só aqui mesmo.

Só aqui que pessoas com o nome sujo, sendo investigadas ou com suspeitas continuam em cargos importantes e tomando decisões importantes que podem impactar na vida de milhões de pessoas como se fossem todos a Madre Teresa de Calcutá.

Boa sorte STF e juízo novo ministro Alexandre de Moraes.

A suruba na cabeça de Jucá!

O piti do presidente e líder do governo no Congresso, o senador Romero Jucá, foi somente a demonstração de que não é à toa que o país encontra-se nessa situação de penúria de pudor, honestidade, discernimento, bom senso e tantas coisas mais que ficaria aqui ad eternum listando tudo isso.

Jucá em seu discurso enraivecido atacou é claro a mídia. Deus e o mundo pela perseguição. Foi da Inquisição à Revolução Francesa passando até pelo Nazismo.

Segundo Jucá, basta dizer que o político é isso que todos o crucificam e querem a sua caveira. Logo ele vem dizer isso. Seu discurso foi tão medonho que repito não é à toa que a classe política causa a cada novo dia mais asco.

Alías, e a propósito, a única solução para o nosso país seria o que acontece na série Designate Survivor da Netflix quando explode o Capitólio e todos morrem. Os congressistas, o presidente, o vice…

Não que eu seja mau… Mas o mal que eles nos causam… Até que não seria má ideia.

Salve as baleias. Não jogue lixo no chão. Se beber, chama o meu Uber.