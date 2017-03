GOVERNO

Corte do Orçamento deve ficar em cerca de R$ 30 bilhões Equipe econômica deve fazer o anúncio oficial nesta terça-feira, 28

De acordo com informações de uma fonte do governo, o corte do Orçamento deverá ser de aproximadamente R$ 30 bilhões este ano. A equipe econômica espera fazer o anúncio oficial no final desta terça-feira, 28.

Ainda de acordo com a fonte, existe uma pendência quanto à documentação legal da Advocacia-Geral da União (AGU) no que se refere à concessão da usina hidrelétrica de Cemig, que é fundamental para a inclusão de receita e que vai embasar o corte.

Caso a pendência não seja resolvida, o corte vai ser maior. O governo tenta evitar um contingenciamento maior e precisará adotar medidas de aumento de tributos para cobrir todo o rombo de R$ 58,2 bilhões identificado no Orçamento deste ano.

Fontes:

Estadão-Corte do Orçamento deve ficar em cerca de R$ 30 bilhões