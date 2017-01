Cotado para o STF defende que mulher seja submissa

POLÊMICA

Cotado por Michel Temer para assumir a vaga de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal, Ives Gandra Martins Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), está no centro de uma polêmica.

O motivo é artigo escrito por ele para o livro “Tradado de Direito Constitucional” (2012), uma coletânea de artigos organizada pelo ministro Gilmar Mendes e o advogado Ives Gandra Martins, pai de Martins Filho.

No artigo, Martins Filho expressa ideias controversas como a de que a mulher deve ser submissa ao marido; a de que o casamento homoafetivo é tão contra natureza quanto o casamento entre uma mulher e um cachorro; e ideias contrárias ao aborto, à distribuição de pílulas anticoncepcionais e o uso de células-tronco embrionárias em pesquisas, liberado pelo STF em 2008.

“O uso de células-tronco embrionárias com fins terapêuticos representa nitidamente processo de canibalização do ser humano, incompatível com o estágio de civilização da sociedade moderna”, diz Martins Filho no texto.

A ideias repercutem as bandeiras do Opus Dei, organização católica ultraconservadora da qual Martins filho faz parte. Procurado por jornalistas da Folha de S. Paulo, Martins Filho não quis comentar o artigo.

