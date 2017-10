A QUESTÃO DO SUICÍDIO

‘Covarde, como estava sem trabalho enforcou-se’ O potencial complicador da visão do suicida como 'covarde', 'fraco' e até 'culpado' em um país que precisa se mexer contra o aumento dos suicídios

Há mais de 20 anos, por volta do Natal de 1994, a Folha de S.Paulo publicava uma nota intitulada “Suicida sofre preconceito”, e que dizia logo de cara: “a polícia e os hospitais de Itapetininga maltratam o suicida fracassado”. A cidade, Itapetininga, no interior de São Paulo, então com 120 mil habitantes, registrava na ocasião média anual de 37,8 casos de suicídios ou tentativas de suicídio, um índice três vezes maior do que o considerado aceitável pela Organização Mundial de Saúde, que é um caso de suicídio por ano para cada 10 mil pessoas. Uma psicóloga da cidade, ouvida pelo jornal, denunciava que nos hospitais locais o preconceito se manifestava de diversas formas, “desde a demora no atendimento até tratamentos desnecessários e doloridos”.

O preconceito contra suicidas no Brasil não tem, portanto, nada de novo. Ao contrário: é nuance dos piores preconceitos que o povo brasileiro carrega consigo e sobre si próprio. O que há de “novidade” é o potencial complicador que a enraizada visão do suicida como “covarde”, “fraco” e, dependendo do caso, “culpado” ganha em um país cuja taxa de suicídios cresceu 60% desde 1980, com média atual de 11 mil pessoas por ano tirando a própria vida em território nacional (o oitavo país com mais suicídios no mundo, em números absolutos).

Este ‘novo’ velho preconceito na praça, no Brasil em profunda e múltipla crise (econômica, política, institucional, social, moral), contrasta de maneira dramática com a absoluta urgência de que se ponha na praça, para além do “setembro amarelo”, políticas amplas e perenes para tentar pôr freios naquela que é a segunda maior causa de mortes evitáveis entre jovens em todo o mundo, e a quarta no Brasil.

Chinelo Azul

A quarta. Não obstante, há poucos meses, quando o sangrento “jogo da Baleia Azul” ganhou destaque na imprensa, por vitimar precisamente tantos jovens, chamou a atenção que a quantidade de alertas sobre o perigo em circulação rivalizasse com a circulação em grande quantidade de “memes” tratando o assunto como piada, e com desdém, como o do assim chamado “jogo do Chinelo Azul”, cuja imagem de divulgação, por assim dizer, garantia: “Esse funciona! Pode pular direto para o nível 50. Cinquenta chineladas!”.

Recentemente a agência de comunicação Nova/sb analisou mais de um milhão de manifestações sobre o tema do suicídio em redes sociais; postagens feitas entre abril e maio deste ano, quando o jogo da Baleia Azul era notícia e quando havia estreado a dramática série sobre suicídio “13 Reasons Why”, da Netflix. O resultado do monitoramento mostrou que a maneira predominante de os brasileiros se manifestarem sobre suicídio na internet é mesmo aquela: a piada.

Mas nem tudo são meros gracejos, que são meros e inocentes apenas na aparência. Quando esse Opinião e Notícia publicou detalhada matéria sobre os porquês do suicídio do reitor da UFSC, Luiz Carlos Cancellier de Olivo, não tardou para que aparecessem reações de leitores como esta, espécie de sugestão póstuma ao cadáver espatifado contra o chão: “se não fez nada de errado, que se defendesse e provasse sua inocência”.

O suor e o Ribeiro

Também recentemente, no fim de maio último, a revista Exame publicou uma matéria sobre os porquês do crescimento de casos de suicídios no Brasil. As razões primeiras foram apresentadas logo de cara: “instabilidade econômica e fragilidade social”, que são formas diferentes de mencionar crise e pobreza.

Em um dos mais importantes livros de sua fase mais atenta às agruras da gente pobre e às profundas contradições de seu país, Jorge Amado narra o suicídio em Salvador da Bahia do operário português Manuel de Tal, que havia 38 anos residia no Brasil e que pusera fim à própria vida em um quarto imundo do número 68 da Ladeira do Pelourinho, cujo aluguel há três meses não conseguia mais pagar, uma vez que “há meses fora demitido da fábrica Ribeiro”.

Como o jornal do dia seguinte tivesse muita matéria política, sobrara espaço apenas para uma notinha de meia coluna, mas com a foto do morto, no necrotério. “O título, em letras gordas, opinava”:

COVARDE, COMO ESTAVA SEM TRABALHO

ENFORCOU-SE

E dizia a notícia:

“É mais um caso de covardia ante a vida. Porque perdeu um emprego, preferiu desertar, sem se esforçar para conseguir outro. Porque, com o maior orgulho o dizemos, se há um país onde a situação do operário seja de absoluto bem-estar, esse país é o Brasil, onde não falta trabalho para os que não são preguiçosos”.

O narrador de Suor, porém, enriquece com mais algumas informações o relato do repórter, observando que ele “se esqueceu de dizer que Manuel de Tal procurara trabalho por toda a cidade e que os patrões lhe respondiam com uma única palavra: CRISE. Que o operário não comia há dois dias e que ia ser posto fora do quarto, etc., e outras coisas também sem importância para o jornalista provinciano, que fazia versos e tinha de ir entrevistar o capitalista Rômulo Ribeiro, que partia para a Europa em viagem de recreio”.