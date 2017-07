CÂMARA DOS DEPUTADOS

Cresce a articulação para Maia ser presidente Jornal diz que Maia começou a admitir a aliados mais próximos a possibilidade de substituir Temer

Uma reportagem do jornal Folha de S.Paulo afirma que vem ganhando força nos bastidores as articulações para o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), assumir o cargo de presidente da República.

De acordo com o jornal, tais articulações ganharam corpo na base governista e também já foram discutidas na residência oficial do presidente da Câmara, o primeiro na fila de sucessão para ocupar a presidência da República.

O comportamento de Maia mudou após a denúncia apresentada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra Michel Temer e a perda do capital político do governo. Com isso, a classe política vem enxergando em Maia um potencial novo centro de poder no país.

Desde o início do escândalo decorrente da delação de executivos e ex-executivos da JBS, Rodrigo Maia evitava qualquer tipo de discussão sobre a possibilidade de substituir Temer na presidência da República. Nas últimas semanas, no entanto, o presidente da Câmara começou a admitir essa possibilidade a aliados, ainda segundo a Folha.

Em entrevista ao jornal, Maia negou qualquer ação para fragilizar o governo Temer, ressaltando que não está tratando disso, que o “momento é grave” e que seu “papel é garantir a continuação do rito da denúncia e a estabilidade do Brasil”.

A Folha afirma, por sua vez, que Maia passou a frequentar menos os Palácios do Planalto e do Jaburu e também tem evitado presidir a Mesa da Câmara durante discussões polêmicas.

Integrantes de partidos da base do governo têm oferecido apoio ao prosseguimento da denúncia contra Temer na Câmara. O presidente em exercício do PSDB, senador Tasso Jereissati, disse nesta quinta-feira, 6, que Rodrigo Maia “tem condições” de conduzir a transição até as eleições de 2018 e de reunir partidos e dar governabilidade ao país.

Se a denúncia contra Temer avançar na Câmara, o presidente Michel Temer será afastado por até 180 dias, durante o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Com isso, Rodrigo Maia assume a presidência interinamente.

