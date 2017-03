CRIME ELEITORAL

Cresce no Congresso movimento para anistiar caixa 2 Líderes partidários se articulam para diferenciar o caixa 2 de propina e corrupção

Graças à lista do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, com os nomes de políticos citados em delações de ex-empresários da Odebretch, cresce no meio político o movimento no Congresso para anistiar doações eleitorais não declaradas – o famigerado caixa 2 eleitoral. A ideia é descriminalizar o recebimento de doações de campanha feitas por empresas a partidos.

Leia também: Parlamentares acusam STF de ‘criminalizar’ doações

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na última quarta-feira, 8, de tornar réu o ex-presidente do PMDB e senador Valdir Raupp (RO), sob a acusação de receber propina disfarçada de doação legal, gerou reação em Brasília. Com isso, parlamentares e líderes partidários vêm se articulando para diferenciar a prática eleitoral de propina e corrupção.

A campanha para anistiar a prática ganhou coro nos últimos dias com as declarações de Emílio Odebrecht, presidente da empreiteira Odebrecht, e do ex-ministro da Justiça no governo de Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso. O empresário afirmou em depoimento ao juiz Sérgio Moro que o caixa 2 sempre existiu no Brasil e era o “modelo reinante”. Já Cardoso defendeu que a prática é “cultural” no país e nem sempre configura corrupção.

O tema também é discutido no Judiciário e até mesmo o ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, se manifestou sobre a articulação política. Ele afirmou que é preciso “desmistificar” o caixa 2.

Tentando encontrar saídas para aprovar a manobra no Congresso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se reuniu com parlamentares para debater uma forma de incluir a anistia ao caixa 2 na reforma política. Haverá um encontro nesta quarta-feira, 15, no Palácio do Planalto, entre Temer, líderes partidários e o ministro Gilmar Mendes para debater a reforma.

A alternativa mais viável é a inclusão da anistia no projeto que altera a Lei dos Partidos Políticos, em discussão no plenário da Câmara. Além disso, os deputados também pedem que o Senado paute a proposta, pois consideram ser mais fácil aprovar a anistia no plenário da Câmara se ela vier aprovada pelo Senado.

Fontes:

InfoMoney-Cresce celeremente o movimento "SOS políticos" de anistia do caixa 2 eleitoral

O Antagonista-A legalização da corrupção

El País-Congresso articula de novo anistia a caixa 2 em reação a segunda lista de Janot

Estado de S. Paulo-Congresso já tem dois caminhos para anistia ao caixa dois