SEM PREVISÃO DE FIM

Crise de segurança no ES chega ao 5º dia com 87 mortes Não há consenso entre o governo do estado e familiares dos policiais. Movimento contrário à paralisação vai às ruas em Vitória pedindo por segurança

A crise de segurança pública no Espírito Santo segue gerando caos e violência no estado. Já são 90 homicídios registrados desde o último sábado, 4, quando policiais militares paralisaram as atividades em vários municípios.

Até o momento, não há nenhum consenso entre o governo do estado e o movimento de familiares responsáveis por bloquear os acessos dos batalhões, impedindo a saída de viaturas e agentes.

Na última terça-feira, 7, o secretário de segurança do estado, André Garcia, criticou o movimento, classificando-o como “chantagem” e “teatro”. Ele diz não acreditar que a paralisação seja fruto do bloqueio, sem um acordo entre os policiais e suas esposas. “O movimento que vem sendo realizado é irresponsável. Tem apostado no caos para tentar, colocando a sociedade de joelhos, pressionar o governo. São cenas revoltantes e ridículas. O movimento não quer conversar. Quem acha que rompemos o diálogo está enganado”, disse Garcia.

O secretário demitiu o comandante-geral da PM Laércio Oliveira, que havia tomado posse há apenas 21 dias. O novo comandante-geral, Nylton Rodrigues, assumiu com a missão de dar fim às paralisações e provar que os policiais estão por trás do movimento.

Os policiais negam estar à frente do movimento ou em greve, algo que é proibido pela legislação militar. “Esta declaração do secretário é absurda, de quem não quer conversar. A categoria luta por melhores salários há mais de um ano. Agora, este movimento não é, e não é mesmo, oriundo das nossas associações. É um movimento das mulheres de policiais, que inclusive rechaçam nossas associações nos debates com o governo”.

Nesta quarta-feira, 8, por volta do meio dia, uma parte da categoria dos policiais civis do estado, paralisaram as atividades em protesto, por conta da morte de um investigador em Colatina, Noroeste do estado, na terça-feira (7). Eles saíram em passeata até o quartel da Polícia Militar em Maruípe, em Vitória, e de lá seguiram para o velório do colega. A paralisação, que também apoia o movimento das mulheres dos policiais militares, está prevista para acabar à meia-noite desta quinta-feira (9), de acordo com o sindicato da Polícia Civil. Durante a paralisação, só serão feitos atendimentos de urgência. Não foi deflagrada greve. Amanhã, às 13h, será feita uma assembleia para deliberar o que a categoria fará diante do caos no estado.

O governador em exercício do estado, César Colnago (PSDB-ES), disse, também nesta quarta-feira, estar aberto ao diálogo desde que seja dentro da realidade do estado. Segundo ele, a crise financeira do estado não permite que todas as exigências do movimento sejam cumpridas.

O cenário se tornou ainda pior depois que manifestantes contrários à paralisação foram às ruas em protesto pedindo segurança e confrontaram o movimento dos familiares nas portas dos batalhões.

“Eu acho que as reivindicações são muito justas, mas a forma para conseguir um salário melhor não é colocando toda a população em risco. Eu moro na favela, estou acostumada com a violência, mas agora está exagerado”, disse Victoria, estudante de Ciências Sociais, em entrevista ao El País.

