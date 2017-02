EM DEPOIMENTO

Cunha diz que Temer atuou em nomeações da Petrobras Deputado cassado diz em depoimento que Michel Temer participou de reunião com a bancada do PMDB para discutir a nomeação de diretores da Petrobras

Em depoimento nesta terça-feira, 7, o deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) leu uma carta ao juiz federal Sérgio Moro em que diz ter um aneurisma cerebral parecido com o que teve a ex-primeira-dama Marisa Letícia.

“Eu gostaria de dizer que eu também sofro do mesmo mal que acometeu a ex-primeira dama Marisa Letícia, o aneurisma cerebral. Aproveito até para prestar à minha solidariedade a família pelo passamento”, disse Cunha, que fará exames nesta quarta-feira, 8, para verificar seu quadro clínico.

O ex-presidente da Câmara dos Deputados negou ter participado em esquema de propinas e disse que o presidente Michel Temer participou de uma reunião com a bancada do PMDB para discutir a nomeação de diretores da Petrobras: “Essa reunião [tratando de uma nomeação para Petrobras] ocorreu. Eu fui comunicado dessa reunião, tanto eu quanto Fernando Diniz, na época, pelo próprio Michel Temer e pelo Henrique Alves”.

Ainda de acordo com Cunha, a reunião ocorreu em resposta a nomeações feitas pelo PT: “Era um desconforto que existia com as nomeações do PT, de Graça Foster, para a Diretoria de Gás, e Zé Eduardo Dutra [José Eduardo Dutra, ex-presidente do PT], para a presidência da BR Distribuidora, teriam sido feitas sem as nomeações do PMDB terem sido feitas”.

A assessoria de imprensa do Palácio do Palácio ressaltou que “o presidente Michel Temer reafirma que não participou de reunião no Palácio do Planalto sobre indicação do PMDB para cargo na Petrobras”.

A audiência de Cunha com Moro durou cerca de três horas. Foi a primeira vez que o deputado cassado foi interrogado pelo juiz responsável pelos processos da Operação Lava Jato na primeira instância.

Eduardo Cunha foi preso em outubro do ano passado sob a acusação de receber propina de contrato da Petrobras para exploração de petróleo na África e usar contas no exterior para lavar dinheiro.

A defesa de Cunha protocolou nesta terça um pedido de liberdade para o ex-presidente da Câmara. Moro negou o pedido e manteve a prisão: “Há uma preocupação com a segurança de qualquer preso. Mas até o momento não houve nenhum incidente, nesses quase três anos, com presos da Lava Jato. Estamos atentos a qualquer situação que aconteça. Vou analisar a questão da liberdade que o senhor colocou. Mas por hora, nessa audiência, vou manter a posição do ministro Teori Zavascki que negou a liberdade para o senhor”.

